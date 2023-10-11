ÖSYM'nin sınav soruları, yüksek güvenlikli 'kozmik oda'da hazırlanıyor

Erdoğan'dan İsrail'e: Örgüt gibi davranırsa, örgüt gibi muamele görür
Erdoğan'dan İsrail'e: Örgüt gibi davranırsa, örgüt gibi muamele görür
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
Sponsorlu İçerik
Bakan Işıkhan: Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek
Bakan Işıkhan: Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek
Piyasa Katılımcıları Anketi listesi güncellenecek: İlk sonuçlar 20 Ekim'de
Piyasa Katılımcıları Anketi listesi güncellenecek: İlk sonuçlar 20 Ekim'de
Bakan Bolat'ın 'indirim' çağrısına bir destek de mobilyacılardan
Bakan Bolat'ın 'indirim' çağrısına bir destek de mobilyacılardan
AYM'den Can Dündar kararı
AYM'den Can Dündar kararı
Meclisin yarınki gündemi: İsrail-Filistin çatışması
Meclisin yarınki gündemi: İsrail-Filistin çatışması
MEB Bakan Yardımcısı: Sen de gebereceksin Netanyahu
MEB Bakan Yardımcısı: Sen de gebereceksin Netanyahu
MEB görevde yükselmede tercihler bekleniyor
MEB görevde yükselmede tercihler bekleniyor
Konuta bir yılda en fazla 4 kiralama sınırı
Konuta bir yılda en fazla 4 kiralama sınırı
İstanbul Valisi Gül: KYK yurtlarında 5 bin kontenjan boş kaldı
İstanbul Valisi Gül: KYK yurtlarında 5 bin kontenjan boş kaldı
TBMM Genel Kurulunda 3 RTÜK üyesi seçildi
TBMM Genel Kurulunda 3 RTÜK üyesi seçildi
Bakan Işıkhan yanıtladı: Emeklilere 5 bin TL ne zaman verilecek?
Bakan Işıkhan yanıtladı: Emeklilere 5 bin TL ne zaman verilecek?
THY ve Pegasus, İsrail seferlerine ara verdi
THY ve Pegasus, İsrail seferlerine ara verdi
Bu ilimizde öğretmenlere bisiklet dağıtılacak
Bu ilimizde öğretmenlere bisiklet dağıtılacak
MetroPOLL araştırdı: Türkiye'nin en sevilen siyasetçileri
MetroPOLL araştırdı: Türkiye'nin en sevilen siyasetçileri
Bakan Yerlikaya: 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi
Bakan Yerlikaya: 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi
Bakan Bolat çağrı yapmıştı: 60 bin mağazanın indirime gitmesi bekleniyor
Bakan Bolat çağrı yapmıştı: 60 bin mağazanın indirime gitmesi bekleniyor
Bakanlık açıkladı: Türkiye-İsrail uçuşları devam ediyor
Bakanlık açıkladı: Türkiye-İsrail uçuşları devam ediyor
Öğrenci velisi ve yakınları okulu bastı, 3 öğretmene saldırdı
Öğrenci velisi ve yakınları okulu bastı, 3 öğretmene saldırdı
UEFA'dan Türkiye için EURO 2032 kararı
UEFA'dan Türkiye için EURO 2032 kararı
Emeklilere ikramiye düzenlemesi yeni kanun teklifine eklenecek
Emeklilere ikramiye düzenlemesi yeni kanun teklifine eklenecek
Gelir İdaresi vergi ve harçlara zam yaptı mı? Açıklama geldi
Gelir İdaresi vergi ve harçlara zam yaptı mı? Açıklama geldi
Mehmet Şimşek: TL'nin değer kaybı için sebep kalmıyor
Mehmet Şimşek: TL'nin değer kaybı için sebep kalmıyor
MEB, 12. sınıflar için 'hayalet sınıf' kuran özel okullara inceleme başlattı
MEB, 12. sınıflar için 'hayalet sınıf' kuran özel okullara inceleme başlattı
Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli
Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli
12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Meclis'e sunulacak
12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Meclis'e sunulacak
Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Savaş piyasaları vurdu, borsalar düşerken petrol ve altın yükseldi
Savaş piyasaları vurdu, borsalar düşerken petrol ve altın yükseldi
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler ÖSYM Açıklamaları

ÖSYM'nin sınav soruları, yüksek güvenlikli 'kozmik oda'da hazırlanıyor

ÖSYM'nin sınav soruları, kurumun gizlilik sözleşmesi imzaladığı yazarlar tarafından "kırmızı alan" adı verilen, yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı yerde hazırlanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 11:35, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 11:55
Yazdır
ÖSYM'nin sınav soruları, yüksek güvenlikli 'kozmik oda'da hazırlanıyor

Sınav güvenliğinin sağlanması için soru yazarları, yanlarında hiçbir materyal olmadan x-ray cihazları ve el dedektörleriyle arandıktan sonra avuç içi tarama ve yüz okuma sistemlerinden geçerek kırmızı alana alınıyor.

Akademisyenlerin, cep telefonu, şarj aleti, kulaklık, kumandalı anahtar ve hatta elektronik sigara gibi eşyaları ile bu alana girişlerine izin verilmiyor. Bu cihazların, kırmızı alanın dışındaki özel dolaplarda muhafaza edilmesi zorunlu tutuluyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, akademisyenlerin sınav sorularını hazırladığı ve "ÖSYM'nin kozmik odası" olarak tarif edilen "kırmızı alan" girişinde, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

ÖSYM'nin bu alanında sınav sorularının yazıldığını anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Buraya kırmızı alan diyoruz. Bu alanda sınav soruları yazılıyor. Soru hazırlama faaliyetlerimiz, en üst düzeyde güvenlik tedbirleri alınmış en yeni ve teknolojik araçlarla donatılmış korunaklı bu bölgede sürdürülüyor. Sınav güvenliğinin sağlanması için soru yazarlarımız, yanlarında hiçbir materyal olmadan x-ray cihazları ve el dedektörleri ile aramalar yapıldıktan sonra kırmızı alana alınıyor.

Kırmızı alanda, akademisyenlerimizin günün hangi saatinde içeri girdiğinin takibini yapıyoruz. Bu alanda akademisyenlerimiz, günün çeşitli zamanlarında sorularını yazıyorlar. Diğer akademisyenler de en az 5-6 denetimden geçirdikten sonra 'sorulabilir' onayı verdikleri sorular, soru bankamıza atılıyor."

- Sorulara çok aşamalı denetim

Soruların yazıldıktan sonra 5-6 aşamalı denetim sürecinden geçtiğini vurgulayan Ersoy, "Uzmanların hazırladıkları sorular, yazım, denetim, onay gibi birçok farklı akademik süreçlerden geçiyor. Yapılan değişikliklerden sonra, sorular yazarının bile tanıyamayacağı hale gelebilir. Sınavlarda her yazarın en fazla bir sorusunun sorulması optimum durum olup, tüm sınavlarda bu duruma azami önem gösteriyoruz." diye konuştu.

Sınav zamanı geldiğinde, soruların binlerce sorunun bulunduğu havuzdan çekildiğini belirten Ersoy, "Dolayısıyla soru yazarımız, yazdığı sorunun önümüzdeki ilk sınavda mı yoksa sonraki başka sınavda mı çıkacağını bilemiyor. Belki bir belki birkaç yıl sonra da soru kullanılabilir. Bu anlamda, sınav güvenliğini sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ersoy, ilgili sınav yaklaştığında sınavın büyüklüğüne göre, soru adedinin en az 5-6 katı sorunun soru bankasından çekildiğini ve kriptolu cihazlarla kapalı matbaa bölümüne götürüldüğünü, bu bölümde de soruların tekrar incelemeye alındığını söyledi.

- "Deneyimli akademisyenleri seçiyoruz"

Soru yazarlarının ilgili alanda bilimsel çalışmalarıyla kendisini geliştirmiş, ÖSYM sınavlarının gerektirdiği nitelikte soru hazırlayabilecek deneyime sahip üniversite öğretim elemanları ve alanında yetkin alan uzmanlarından oluştuğunu anlatan Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) özelinde de MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğündeki alan uzmanı öğretmenlerin de sürece dahil edildiğini söyledi.

- Soru yazarı akademisyenlerin kimliği gizli

ÖSYM Başkanı Ersoy, soru yazarı akademisyenlerin kimliklerinin, ilgili mevzuat gereği kesinlikle gizli tutulduğunu belirterek, "İlgili mevzuatımız gereği, yasal prosedür çerçevesinde sınavların güvenlik ve gizliliğini garanti edecek her türlü güvenlik tedbiri alınıyor. ÖSYM'de soru yazmak üzere görevlendirilen tüm uzmanlar, kurumla gizlilik sözleşmesi yapmak ve kanunen bu sözleşmeye uymak zorunda. Bu sözleşme gereği kendilerini dışarıda deşifre edemezler, sınavlarda görevli uzmanlar özel ders veremez, herhangi bir yayınevinde soru yazamaz, kısmen veya sürekli olarak çalışamazlar." dedi.

ÖSYM'de soru hazırlanması ve sınav yapılmasının sürekli ve düzenli yapılan bir faaliyet olduğuna işaret eden Ersoy, "Bu çerçevede her yıl binlerce soru üretilip, sınavlarda soruluyor. Ayrıca havuzumuzdaki soru sayısının sürekli olarak arttırılması da özel gündemimiz." diye konuştu.

- "Periyodik olarak sızma testleri yapılıyor"

Bayram Ali Ersoy, ÖSYM'de bilgi güvenliği altyapısının her an denetim ve gözetim altında olduğunu söyledi.

Her türlü saldırıya hazırlıklı olduklarının altını çizen Ersoy, "Bu sürece destek olması için periyodik olarak sızma testleri yapılıyor. Hem soru ve sınav hazırlıklarımızı yaptığımız dijital ortamlar hem de sürekli hizmet veren birimlerimiz için dinamik bir sürecimiz işliyor." dedi.

- "Kapalı matbaa aşaması, 10-45 gün arası sürüyor"

Sınavların hazırlandığı ve baskıların yapıldığı matbaa ve elektronik sınav ortamlarının da 7/24 ve 365 gün esasına göre emniyet güçlerinin desteğinde korunduğunu ve izlendiğini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Sınavların hazırlandığı ortamlarda görev alan tüm personel, hazırlık süresinin başında girdikleri kapalı ortamlardan ancak sınavların tamamlanması sonrası çıkabiliyor. ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlar göz önüne alındığında kapalı ortamlarda geçirilen bu süreler ortalama 10 gün civarında olup; YKS ve KPSS'de 45 güne kadar uzayabiliyor."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber