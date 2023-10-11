Market zincirlerinden indirim kararı

Aralarında Migros, BİM, Şok Marketler ve A101'in bulunduğu zincirler çeşitli ürünlerde yüzde 50'ye varan indirimler yapılacağını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçtiğimiz günlerde gıda perakendecilerine indirim çağrısı yapmış ve "Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir indirim kampanyasını bütün marketlerden bekliyoruz" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Bolat'ın çağrısını tekrarlayarak, "Zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum" İfadelerini kullanmıştı.

Gıda perakendesi pazarı toplam büyüklüğü ne kadar?

Gıda Perakendecileri Derneği verilerine göre, 2022 sonu itibarıyla Türkiye'nin gıda perakendesi pazarı toplam büyüklüğü 1.6 trilyon TL, marketlerin yer aldığı organize kanalın büyüklüğü ise 550 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu çağrıların ardından Ekim ayı içerisinde 500 üründe yüzde 50'ye varan indirimler yapacağını duyuran BİM, "Ekim ayı boyunca yapacağımız indirimlerle ülkemizin enflasyona karşı mücadelesini desteklerken, müşterilerimizin temel ürünlere erişimini de kolaylaştıracağız. Ürün maliyetlerinde artış olmadıkça ürün fiyatlarında artış yapmama ilkemizi, kurulduğumuz ilk günkü kararlılığımızla sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Migros da tüketicilerin alım gücünü artırmak ve enflasyonla mücadele için 12 Ekim'den başlayarak Kasım sonuna kadar 15 bini aşkın üründe yüzde 20-50 indirimler sunacağını açıkladı.

A101 de yaptığı açıklamada, yıl boyu her gün en az 1,000 üründe yüzde 50'ye varan indirim yaptıklarını belirterek, kampanyalarına ek olarak tüm ürün kategorilerinde düzenli indirim yapacaklarını duyurdu. Şok Marketler de Ekim ayı boyunca her hafta en az 250 üründe olmak üzere toplam 1,000 üründe yüzde 50'ye varan indirimler yapacağını duyurmuştu.

"Bütün oyuncuların topyekün mücadelesi gerekiyor"

Öte yandan Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, GPD üyesi perakendecilerin her zaman taşın altına elini koyarak bu mücadeleyi desteklediğini; ancak enflasyonla mücadelenin ve fiyat istikrarının sadece zincirin son halkası olan gıda perakendecilerinin değil, tedarik zincirinde yer alan bütün oyuncuların topyekün mücadelesini gerektirdiğini söyledi.

Özpamukçu dün yaptığı açıklamada, "Sektörümüz oyuncuları ekonomik modelimiz gereği yüzde 2-3.5 bandında çok düşük net karlılıklarla çalışmakta. Bu sebeple bu mücadeleyi tedarikçilerimizin desteği olmadan yapamayız" ifadelerini kullandı.