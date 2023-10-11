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Erdoğan'dan ittifak çağrısı: İYİ Parti'de olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'na daveti konusunda, "Katılmak isteyen herkese kapımız açık. İYİ Parti de olabilir. Ne kadar katılım güçlü olursa, ülkemizin menfaatine o denli hayırlı olur." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 14:20, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 14:39
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Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'ten ayrılırken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Gelecek hafta Meclis Genel Kuruluna tezkereler gelecek ama muhalefet şimdiden 'hayır' oyu vereceğini söyledi. Anayasa konusunda da 'hayır' diyecekler. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Erdoğan, "Devlet Bey dün konuşmasında her şeyi söyledi mi? Cumhur İttifakı olarak biz de ne diyoruz? 'Evet' diyoruz. Cumhur İttifakı olarak her ikimizin Parlamentodaki oyları bu işi çözer mi? Çözer. İki kere iki dört." yanıtını verdi.

"Cumhur İttifakı'na yeni partilerin katılması söz konusu olur mu? Bir çağrınız oldu, bu İYİ Parti'ye mi yönelikti?" sorusu üzerine Erdoğan, "Katılmak isteyen herkese kapımız açık. İYİ Parti de olabilir. Zaten diğerleri Cumhur İttifakı'nda belli. Ne kadar katılım güçlü olursa, ülkemizin menfaatine o denli hayırlı olur." ifadesini kullandı.

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