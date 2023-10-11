Erdoğan: Fırsatçılık peşinde koşanlara nefes aldırmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, Konut ve kira sektöründe piyasanın dengesini bozan fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

11 ilimizde yaşayan 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen bu büyük felaketin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Meclisimize sunduğumuz ek bütçede bölgeye 762 milyar lira ayırmıştık. 2024 yılında deprem için 1 trilyon liralık kaynak tahsis edeceğiz. Toplam 3 trilyon liralık bir kaynak kullanacağız.

Depremde yıkılan iş yeri ve ticarethanelerimizi tekrar yapıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi depremzedelerimizi sırf siyasi tercihlerinden dolayı onlara hakaret edenlerin insafına bırakmayacağız.

Koronavirüs salgınıyla beraber küresel ekonomi hiç görülmemiş bir noktaya geldi. Türkiye salgın krizini istihdam, ticaret, turizm dahil en başarılı yöneten ülkelerden bir olmuştur.

Geniş bir yelpaze ile verdiğimiz destek ve teşviklerle çarkların kesintisiz dönmesini sağladık.

Farklı bahanelerin arkasına gizlenerek vatandaşın malına göz diken aç gözlülerle karşılaştık. Attığımız kararlı adımlarla otomobil fiyatlarından başlayarak bir çok alanda ciddi mesafe aldık. Otomobil piyasasında yaşanan spekülatif fiyatlar ortadan kalkmaya başladı.

Benzer bir tablonun konut ve kira fiyatlarında da yaşanacağını düşünüyoruz.

Konut ve kira sektöründe piyasanın dengesini bozan fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız.

Adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız.

Devletimiz asrın felaketinin yaralarının sarmaya, vatandaşlarını yuvalarına kavuşturmaya çalışırken birilerinin aşırı kar hırsına asla tahammülümüz yoktur.

Tüketicinin korunmasıyla ilgili tüm taraflara önemli görevler düşüyor. Esnafımızın rekabet ortamını koruması, kaliteli mal ve hizmet sunması gerekiyor.

85 milyon vatandaşımızı sağlıksız ve güvenliksiz ürünlerde, aldatıcı vaat ve reklamlardan korumak maksadıyla birçok adım attık.

Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler ve talepler doğrultusunda hukuki düzenlemeyi ve idari çerçeveyi sürekli güncelliyoruz.

Adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız.

Sadece 2022 yılında 600 bin tüketicimizin yaşadığı sorunlar Tüketici Hakem Heyeti ile kolayca çözüme bağlandı. Böylece yargımızın yükü de hafifletilmiş oldu.

Sayı itibarıyla ticaret hayatımızın çoğunluğunu temsil eden esnaf, tüccar, KOBİ'lerimizi agresif ticaret hamleleri karşısında koruyacağız

Üzerinde durmamız gereken bir diğer konu yerli üretimin korunması ve israfın ortadan kaldırılmasıdır.

Yerli üretimin önemi hamdolsun milletimiz tarafından çok daha iyi anlaşılıyor.