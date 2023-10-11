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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 15:26, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 15:26
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TBMM Genel Kurulu toplandı

Karaca, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline, gündem dışı söz verdi.

Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, temsil ettikleri illerin sorunlarına ilişkin konuştu.

Sırrı Sakık, konuşma süresinin bitmesi üzerine, Meclis Başkanvekili Karaca'dan ek süre talep etti. Karaca'nın, gündem dışı konuşmalarda ek süre vermediklerini belirtmesine tepki gösteren Sakık, "Bu tavrınızı kınıyorum. Çok ayıp ediyorsunuz." dedi.

Sakık, kürsüden yerine geçerken, "Biz sizin payandanız değiliz. Her dönem bize bunları yapmaya çalışıyorsunuz, görüşeceğiz." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine, Başkanvekili Karaca, Sakık'ı uyararak, "Başkanlık Divanına tehdit içeren sözler kuramazsınız. Bu cümleleri lütfen düzeltiniz. Sizi temiz bir dile davet ediyorum. Bugüne kadar gündem dışı konuşmalarda hiçbir milletvekilinin süresini uzatmadım." diye konuştu.

Karaca, gündem dışı konuşmaların tamamlanmasından sonra, birleşime ara vererek, partilerin grup başkanvekillerini toplantıya davet etti.

Aranın ardından yerinden söz alan Sakık, bir yanlış anlaşılma olduğunu, diğer milletvekillerinin de kendilerine ek süre verilmediğini söylediğini aktardı.

Sakık, kendine kasıt olduğunu düşündüğü için sesini yükselttiğini belirterek, "Parlamentodan, sizden, arkadaşlardan özür diliyorum. Yanlış bir anlaşılma olmuş. Bize kasıt olduğunu düşündüm. Yanlış bir anlaşılmanın sonucu olduğunu bilmenizi istiyorum. Tekrar özür diliyorum." açıklamasında bulundu.

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