İsrail ordusu Gazze'yi obüslerle yoğun şekilde vuruyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Obüslerden çok yoğun şekilde saldırılar düzenlenirken, Gazze'deki çok sayıda bölgeden dumanlar yükseliyor.

Gazze'yi denizden de vuran İsrail ordusu, obüslerle de bölgeye saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun Gazze'ye 7 Ekim'de başlayan hava saldırıları 5. gününde de devam ediyor.

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