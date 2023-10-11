İsrail ordusu Gazze'yi obüslerle yoğun şekilde vuruyor

AFAD Başkanı Memiş: 180 bin konutun ihalesi yapıldı
AFAD Başkanı Memiş: 180 bin konutun ihalesi yapıldı
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
Sponsorlu İçerik
'Yeni yasa hazırlığımız var, bugün yarın meclise inmek üzere'
'Yeni yasa hazırlığımız var, bugün yarın meclise inmek üzere'
Camide alkol kullanan sanığın yargılandığı davada karar
Camide alkol kullanan sanığın yargılandığı davada karar
Yıl sonuna kadar mobilyaya zam yok
Yıl sonuna kadar mobilyaya zam yok
Kredi musluğu kısıldı, konut satışında rüzgar terse döndü
Kredi musluğu kısıldı, konut satışında rüzgar terse döndü
Akşener'den Erdoğan'ın ittifak çağrısına yanıt
Akşener'den Erdoğan'ın ittifak çağrısına yanıt
Erdoğan: Fırsatçılık peşinde koşanlara nefes aldırmayacağız
Erdoğan: Fırsatçılık peşinde koşanlara nefes aldırmayacağız
Erdoğan'dan ittifak çağrısı: İYİ Parti'de olabilir
Erdoğan'dan ittifak çağrısı: İYİ Parti'de olabilir
Market zincirlerinden indirim kararı
Market zincirlerinden indirim kararı
Erdoğan'dan İsrail'e: Örgüt gibi davranırsa, örgüt gibi muamele görür
Erdoğan'dan İsrail'e: Örgüt gibi davranırsa, örgüt gibi muamele görür
Piyasa Katılımcıları Anketi listesi güncellenecek: İlk sonuçlar 20 Ekim'de
Piyasa Katılımcıları Anketi listesi güncellenecek: İlk sonuçlar 20 Ekim'de
AYM'den Can Dündar kararı
AYM'den Can Dündar kararı
Meclisin yarınki gündemi: İsrail-Filistin çatışması
Meclisin yarınki gündemi: İsrail-Filistin çatışması
MEB Bakan Yardımcısı: Sen de gebereceksin Netanyahu
MEB Bakan Yardımcısı: Sen de gebereceksin Netanyahu
MEB görevde yükselmede tercihler bekleniyor
MEB görevde yükselmede tercihler bekleniyor
Konuta bir yılda en fazla 4 kiralama sınırı
Konuta bir yılda en fazla 4 kiralama sınırı
İstanbul Valisi Gül: KYK yurtlarında 5 bin kontenjan boş kaldı
İstanbul Valisi Gül: KYK yurtlarında 5 bin kontenjan boş kaldı
TBMM Genel Kurulunda 3 RTÜK üyesi seçildi
TBMM Genel Kurulunda 3 RTÜK üyesi seçildi
Bakan Işıkhan yanıtladı: Emeklilere 5 bin TL ne zaman verilecek?
Bakan Işıkhan yanıtladı: Emeklilere 5 bin TL ne zaman verilecek?
THY ve Pegasus, İsrail seferlerine ara verdi
THY ve Pegasus, İsrail seferlerine ara verdi
Bu ilimizde öğretmenlere bisiklet dağıtılacak
Bu ilimizde öğretmenlere bisiklet dağıtılacak
MetroPOLL araştırdı: Türkiye'nin en sevilen siyasetçileri
MetroPOLL araştırdı: Türkiye'nin en sevilen siyasetçileri
Bakan Yerlikaya: 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi
Bakan Yerlikaya: 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi
Bakan Bolat çağrı yapmıştı: 60 bin mağazanın indirime gitmesi bekleniyor
Bakan Bolat çağrı yapmıştı: 60 bin mağazanın indirime gitmesi bekleniyor
Bakanlık açıkladı: Türkiye-İsrail uçuşları devam ediyor
Bakanlık açıkladı: Türkiye-İsrail uçuşları devam ediyor
Öğrenci velisi ve yakınları okulu bastı, 3 öğretmene saldırdı
Öğrenci velisi ve yakınları okulu bastı, 3 öğretmene saldırdı
UEFA'dan Türkiye için EURO 2032 kararı
UEFA'dan Türkiye için EURO 2032 kararı
Emeklilere ikramiye düzenlemesi yeni kanun teklifine eklenecek
Emeklilere ikramiye düzenlemesi yeni kanun teklifine eklenecek
Gelir İdaresi vergi ve harçlara zam yaptı mı? Açıklama geldi
Gelir İdaresi vergi ve harçlara zam yaptı mı? Açıklama geldi
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Dünya

İsrail ordusu Gazze'yi obüslerle yoğun şekilde vuruyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana hava saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, sınıra yerleştirdiği obüslerle de bölgeyi yoğun şekilde bombalıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 15:39, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 16:15
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İsrail ordusunun Gazze'ye 7 Ekim'de başlayan hava saldırıları 5. gününde de devam ediyor.

Gazze'yi denizden de vuran İsrail ordusu, obüslerle de bölgeye saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu sınır bölgesine yerleştirdiği çok sayıda obüsle Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştırdı.

Obüslerden çok yoğun şekilde saldırılar düzenlenirken, Gazze'deki çok sayıda bölgeden dumanlar yükseliyor.

İsrail ordusunun bölgedeki yığınağı da giderek artıyor.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber