CHP Grup Başkanvekili Başarır: O hadsize haddini de bildireceğiz!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul İl Kongresi'nde başkan adayı olan Cemal Canpolat'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki (İBB) işe alımlar ve delegelerle ilgili sözlerine ilişkin, "Onun için gereken yapılacak. O hadsize haddini de bildireceğiz. Mersin, Adana, İstanbul, Ankara'da listelerle işe adam alımı yok." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlayarak, tüm kız çocuklarının yüzünün gülmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'de kız çocuklarının, nüfusun yarısını oluşturduğunu anımsatan Başarır, özellikle köylerde taşımalı eğitim yüzünden daha az sayıda kız çocuğunun eğitime erişebildiğini belirtti. Başarır, bu konuda Meclis, kamuoyu, Cumhurbaşkanı ve bakanların hassas davranması gerektiğini ifade etti.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, çocuk istismarı konusunda soruşturma ve kovuşturma sayısının da günden güne arttığını öne süren Başarır, bunun, Türkiye için utanç vesilesi olduğunu söyledi.

- "Filistin meselesi sadece Hamas'a bırakılmayacak kadar mühim"

İsrail-Filistin çatışmasına değinen Başarır, İsrail'in Filistin'e saldırılarını günden güne arttırdığını, Gazze'nin denizden ve karadan bombalanmaya devam edildiğini vurguladı.

Gazze'de sivillerin ve çocukların öldüğüne işaret eden Başarır, şu görüşleri paylaştı:

"Gazze tam bir kuşatma altında. Hafta sonu Hamas'ın yaptığı saldırının kabul edilebilir bir tarafı yok. Filistin meselesi sadece Hamas'a bırakılmayacak kadar mühim ve tüm dünyayı, Birleşmiş Milletleri ilgilendiren bir mesele. Ama İsrail insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Binlerce insan ölüyor, ölmeye devam edecek. O yüzden tüm dünya ülkeleri, Birleşmiş Milletler bir an önce adım atmalı, ateşkes sağlanmalı. Çocuklar, kadınlar, siviller ölmemeli. Bu konu Türkiye'de de dünyada da iç siyasete malzeme yapılmadan, tarafsız vicdanlarla Amerika'ya da egemen güçlere de NATO'ya da gerekli baskılar yapılmalı."

CHP Grup Başkanvekili Başarır, çalışmayan emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemenin, iktidar temsilcilerince marifetmiş gibi anlatıldığını savunarak, çalışan emeklilerin kapsam dışında tutulmasının hukuk ve vicdan dışı bir karar olduğunu kaydetti.

Ödemenin, çalışan emeklilere yapılmayacak olmasını eleştiren Başarır, "Eğer bir emekli taksicilik, pazarcılık yapıyorsa, inşaatta çalışıyorsa aç kaldığı için bunu yapıyor. Ve bu senin ayıbın Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Eğer Meclis'ten böyle geçerse Anayasa Mahkemesine mutlaka götüreceğiz. Çünkü eşitlik ilkesine aykırı." diye konuştu.

Ali Mahir Başarır, Türkiye Cumhuriyeti'nin 70 yıldır en hassas olduğu konunun, Filistin meselesi olduğunu, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'na, Filistin meselesinden önce CHP'nin videolarıyla başladığını aktardı.

Başarır, "Bu nasıl bir kin, nasıl bir nefret, nasıl bir anlayış Sayın Cumhurbaşkanı? Hiç mi vicdanınız yok? Beklerdik ki bugün bu meseleyi Filistin'le, kız çocuklarıyla açın. Ama hırsınız, iftira anlayışınız ve bunu videoya dökme alışkanlığınız bile her şeyin önüne geçiyor. Filistin meselesinin bile." değerlendirmesinde bulundu.

- "O hadsize haddini bildireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlettiği videodaki bazı bölümlere cevap vermek istediğini dile getiren Başarır, şöyle devam etti:

"İstanbul İl Kongresi'nde adaylardan bir tanesi çıktı, 'Ben Ekrem İmamoğlu'na bir iş listesi veriyorum ama almıyor' dedi. Recep Tayyip Erdoğan bunu grupta paylaştı. Teşekkür ediyorum, Recep Tayyip Erdoğan. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, listeyle işe adam almaz, güreşçiyi daire başkanı yapmaz, bir görevliye beş maaş vermez. Milletvekillerinin, bakanların, il başkanlarının listesiyle İstanbul'un çalışanlarını belirlemez. Ne güzel; bunu paylaştın. Çok teşekkür ediyorum.

İstanbul Belediye Başkanı, İstanbul'un rızkını ve bütçesini 16 milyonluk İstanbulluya verir. Sen buna alışkın değilsin. Çünkü İstanbul'u arkadaşların yönetirken paranın bir kısmı vakıflara, yandaşlara gidiyordu. Milletvekillerinin çocukları projelerle ihaleler alıyordu. Bundan da bir arkadaşımız rahatsız olmuş ve İstanbul İl Kongresinde söylenmiş. Onun için gereken yapılacak. O hadsize haddini de bildireceğiz. Mersin, Adana, İstanbul, Ankara'da listelerle işe adam alımı yok. Kim hak ediyorsa, kimin ihtiyacı varsa, Ankara'nın, İstanbul'un, Mersin'in çocukları geliyor, CV'lerine bakılıyor. Ben bir liste vermiyorum, vermem. Çünkü bizim ahlakımızla örtüşmüyor."

Başarır, ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere, ülkenin içinde bulunduğu duruma rağmen, iktidarın sürekli bu tür videolarla algıyı değiştirmeye çalıştığını, bunun siyasal bir dolandırıcılık olduğunu iddia etti.

AK Parti'nin yeni MKYK listesinde Binali Yıldırım'ın yer almadığını hatırlatan Başarır, "Binali Yıldırım'ı partisinin asansöründen niye indirmiş, bir söylesin bakalım. İddia olarak, bir yatırım danışmanlığı şirketinin patronuna 25 milyon dolarlık usulsüz komisyona aracılık ettiği ve bu yüzden de listeye alınmadığı söyleniyor." ifadesini kullandı.