Ali Yalçın: Filistinli kardeşlerimizi destekliyoruz

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), HAK-İŞ, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ile 14 Ekim'de "Soykırıma Hayır, Filistin'e Destek, Siyonizme Lanet" mitingi düzenleyeceklerini bildirdi.

Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, İsrail'in bütün dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım uyguladığını söyledi.

Filistin'in 75 yıllık acısının sona ermesinin tek yolunun, başkenti Kudüs olan tam bağımsız birleşik bir Filistin devletinin kurulması olduğunu ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Filistinli kardeşlerimizi destekliyor, Gazze'de yaşanan vahşet, yıkım ve soykırıma karşı durmayı, mazlumlara ses vermeyi, zulme karşı sesimizi yükseltmeyi insani bir sorumluluk ve görev addediyor, bu vesileyle şehitlerimize rahmet diliyor, direnişi selamlıyoruz."

Cihannüma, TÜGVA, İHH, Memur-Sen, HAK-İŞ, AGD ve ÖNDER ile birlikte Çağrı Grubu oluşturduklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Gazze'de bütün dünyanın sessiz bakışları arasında yaşanan vahşete ve soykırıma dur demek, onurlu ve mazlum Filistinli kardeşlerimize destek olmak, Filistin halkının yalnız olmadığını bütün dünyaya haykırmak ve siyonist rejimi lanetlemek için herkesi 14 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Anıtpark'ta düzenleyeceğimiz "Soykırıma Hayır, Filistin'e Destek, Siyonizme Lanet" mitingine katılmaya, kardeşliğe omuz vermeye çağırıyoruz. Filistin halkı yalnız değildir ve kardeşleri olarak buradan yanlarında olduğumuzu haykırıyor, milletimizi mitinge katılmaya davet ediyoruz."

- "Mitingi, bu mücadelenin yeni bir başlangıcı olarak değerlendiriyoruz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da Filistin'e yardım konusunda uluslararası toplumu ikna etmek ve insani yardımların en kısa zamanda Gazze'ye ulaşmasını sağlamak için diplomatik çalışmaların yanı sıra sivil toplum örgütlerinin de daha fazla inisiyatif almaları gerektiğini söyledi.

Arslan düzenleyecekleri mitinge ilişkin, "Mitingi, bu mücadelenin yeni bir başlangıcı olarak değerlendiriyoruz. İnşallah Ankaralılar ve buradaki sivil toplum örgütlerimiz, sendikalarımız yeterince ilgi gösterirler ve buradan vereceğimiz mesajlar Gazzeli kardeşlerimize yeni bir umut, yeni bir heyecan olur." diye konuştu.