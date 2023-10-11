Eyüpsultan'da yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erlerine olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Düğmeciler Mahallesi Akasya Sokak'ta müzik aletleri yapılan bir iş yerindeki mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından başlayan yangın, tüm imalathaneyi sardı.

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