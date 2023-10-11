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TBMM Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan'dan İsrail'e tepki

"Uluslararası toplumun gözü önünde yıllardır Filistin halkını katleden, temel insan hak ve özgürlüklerini elinden alan, uluslararası hak, hukuk tanımayan bu saldırı ve katliamları kınıyor, lanetliyorum"- "Başkenti Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğine inanıyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 16:22, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 16:50
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TBMM Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan'dan İsrail'e tepki

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Uluslararası toplumun gözü önünde yıllardır Filistin halkını katleden, temel insan hak ve özgürlüklerini elinden alan, uluslararası hak, hukuk tanımayan bu saldırı ve katliamları kınıyor, lanetliyorum." dedi.

Turan, bazı dostluk grubu üyeleri ve AK Parti'li milletvekilleriyle Meclis'te yaptığı açıklamada, 7 Ekim günü Filistin ve İsrail'de alevlenen çatışmaların ve Orta Doğu'daki gerginliklerin nedeninin, İsrail'in bugüne kadar uyguladığı baskı ve şiddet politikaları olduğunu söyledi.

Filistin'de yıllardır süregelen işgal, ambargolar, siyasi, ekonomik ve toplumsal izolasyonların Filistinliler için dayanılmaz hale geldiğini ifade eden Turan, dünya barışının önündeki en büyük engellerden biri olan Orta Doğu meselesinin temelinde, Filistin topraklarında, Filistinlilerin parya muamelesi görmesi olduğunu ifade etti.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda beşinci güne girildiğini ve hayatını kaybeden Filistinli sayısının bini aştığını belirten Turan, "Uluslararası toplumun gözü önünde yıllardır Filistin halkını katleden, temel insan hak ve özgürlüklerini elinden alan, uluslararası hak, hukuk tanımayan bu saldırı ve katliamları kınıyor, lanetliyorum. Türkiye'nin Filistin politikasının temel dinamiği; İsrail'in işgalci olduğu ve toprakların Filistin Devleti'ne ait olduğu gerçeğidir." diye konuştu.

Gazze'ye yıllardır ambargo uygulandığına ve bombardımana tabi tutulduğuna işaret eden Turan, "Gazzeli için çok seçenek yok. Zaten havadan, karadan ve denizden kuşatılmışlar. Çıkış kapıları kapatılmış, insani yardım koridoru bile yok. Onlar için açlıktan ölmekle, İsrail kurşunuyla ölmek arasında veya savaşarak ölmek arasında ne fark var?" diye sordu.

- "Soykırım, insanlık suçudur"

Hasan Turan, Filistin'in bugün bıçağın kemiğe dayandığı noktada olduğunu belirterek, "Gazze'de şu an yaşananlar korkuncun da ötesindedir. Bölge bölge soykırım ve yok ediliş var. İsrail güçleri bir bölgeyi tamamen yerle bir edip diğerine geçiyor. Yaralı ve şehit düşmüş bedenler hala enkaz altında ve onları çıkarma imkanı da maalesef yok. Bu adeta bir soykırımdır. Bu insanlık suçudur." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin azaltılması, ateşkesin bir an önce sağlanması ve sivil halkın daha fazla zarar görmemesi için yoğun bir telefon diplomasisi yürüttüğünü hatırlatan Turan, "Başkenti Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğine inanıyoruz." dedi.

Turan, İslam İşbirliği Teşkilatı'na da acilen toplanarak konuyu gündemine alması ve işgalci güçlere karşı güçlü, firesiz, somut ve caydırıcı bir tepki ortaya koyması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliğinin İsrail'e destek veren açıklamalarının ardından insani yardımları kesmesinin Filistinlilere vurulan ikinci darbe olduğunun altını çizen Turan, "Bütün dünya sağduyu ile hareket etmeli, dünya barışını tehlikeye atacak adımlardan kaçınmalıdır. Filistin'de kalıcı barış ve esenlik sağlanmadan dünya barışını sağlamak mümkün değildir. Biz Türkiye Devleti ve halkı olarak her zaman mazlum ve mağdur Filistin halkının yanındayız. Onlara özgür ve bağımsız bir devlet olarak uluslararası toplumun onurlu bir üyesi olana kadar da desteklerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Hasan Turan ve AK Parti'li milletvekillerinin boyunlarına Filistin atkısı taktıkları; "Yüreğimiz yanıyor", "Kudüs Ümmetin Çığlığıdır" yazılı pankartlar ile milletvekillerinin ellerinde Gazze'nin bombalanması sırasında yaralanan çocuklar ve kadınların fotoğraflarının yer aldığı görüldü.

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