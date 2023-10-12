Beylikdüzü'nde okulu basan veli ve arkadaşı tutuklandı
Beylikdüzü'nde çocuğu disiplin kuruluna sevk edildiği için öfkelenip arkadaşıyla birlikte okulu basarak öğretmenleri darp eden veli ve arkadaşı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 08:57, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 09:03
Olay, Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda yaşanmıştı. Okuldaki davranışları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen oğlunun durumuna sinirlenen baba E.Y., arkadaşı T.M. ile okula gelip taşkınlık çıkarmıştı.
Öğretmenleri de darp ettiği iddia edilen şahıs ve arkadaşı gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı. Yapılan itirazın ardından yeniden gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.Öğrenci velisi ve yakınları okulu bastı, 3 öğretmene saldırdı