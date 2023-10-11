Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 18:28, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 18:20
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatlarışöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,7270
|27,7280
|27,7380
|27,7390
|Avro
|29,3950
|29,3960
|29,4560
|29,4570
|Sterlin
|34,0430
|34,1600
|34,1600
|34,2770
|İsviçre Frangı
|30,6830
|30,8370
|30,7570
|30,9110
|ANKARA
|ABD Doları
|27,6970
|27,7770
|27,7080
|27,7880
|Avro
|29,3550
|29,4350
|29,4160
|29,4960
|Sterlin
|33,9830
|34,1930
|34,1000
|34,3100