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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,33 değer kaybederek günü 8.330,64 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 18:25, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 18:26
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 112,15 puan azalırken, toplam işlem hacmi 132,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,73 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,99 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,95 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 4,23 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaştırma adımlarında sona gelmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle risk iştahının arttığını belirterek, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Öte yandan, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de ÜFE'nin beklentilerin üzerinde arttığını ancak aylık artışın bir önceki aya kıyasla yavaşlama kaydettiğini belirten analistler, yarın ülkede açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) Fed'in bundan sonraki politikasına ilişkin daha fazla ipucu verebileceğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında yaptığı basın toplantısında, "ABD ekonomisi için temel senaryonun yumuşak iniş olduğunu düşünüyorum. Buna yönelik riskler tabii ki var ve küresel şoklar bu riskler arasında." ifadelerini kullandı.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de TÜFE'nin yanı sıra haftalık işsizlik başvuruları, Hazine bütçe dengesi, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları, İngiltere'de sanayi üretimi, Japonya'da ÜFE'nin öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.300 seviyesinin destek, 8.500 ve 8.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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