İBB'ye 688 milyon avro dış borçlanma yetkisi verildi

İBB Meclisi ekim ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un yönetiminde Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis toplantısında, devam eden metro inşaatlarının finansman ihtiyacı için talep edilen dış borçlanma yetkisi konusu ele alındı.

Meclis raporlarına göre, daha önce Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu'nun "inşaat ve elektromekanik sistemler temin, montaj ve işletmeye alma işleri" kapsamında 225 milyon avro, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın devamı niteliğinde olan Mahmutbey-Bahçeşehir Metrosu'nun yapımı için 305 milyon avro, Kadıköy-Kartal-Kaynarca Metro Hattı'nın devamı niteliğinde olan Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Projesi'nin inşaat çalışmaları için 158 milyon avro+KDV+sigorta primi tutarında dış borçlanma yapılabilmesi için İBB Başkanı'na yetki talep edildi.

Mecliste yapılan tartışmaların ardından üç metro inşaatı çalışmaları için toplam 688 milyon avro dış borçlanmaya oy birliği ile onay verildi.