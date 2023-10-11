'Hakikaten şu güzel evler, herkesin yüzünü güldürecek, yuvalar mutlu olacak'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da depremden etkilenen vatandaşları evlerine oturtuncaya kadar çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Bakan Özhaseki ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Babatorun Köyü Konutları anahtar teslim törenine katıldı.

Burada konuşan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın selamlarını getirdiklerini kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin Anadolu medeniyetinin karşısına çıkan en büyük felaket olduğunu belirten Özhaseki, bunun 18 ili etkilediğini dile getirdi.

Depremlerde 850 bin bağımsız birimin zarar gördüğünü aktaran Özhaseki, "Bunların her birisinin önce enkazlarının kaldırılması, yerlerinin hazırlanması, sonrasında da bu güzel konutların sırasıyla yapılabilmesi epeyce zor işti. Kötü günler biraz geride kaldı. Allah bir daha yaşatmasın diye dua edelim. Ama önemli olan bu yaraların sarılabilmesi." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, afetin ilk anından itibaren sahada olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizler bu gayretin içerisindeyken üzülerek söylüyorum bir de 'deprem turistleri' vardı. Koca koca imkanları olduğu halde deprem bölgelerine gelip sadece özçekim yapıp, fotoğraf verip, akşama da uçağa yetişip kahkahalarla gidenler de vardı. Bunları da unutmadık. Bunları istisna tutun, her dönemde böyle tipler olabilir. 85 milyon evinde rahat uyumadı bunu bilin."

Konteyner kentlerin ardından kalıcı konut çalışmalarına başlandığını anlatan Özhaseki, "Emin olun bakanlık olarak buradaki ahdimiz, kardeşlerimizi eve oturtuncaya kadar cumartesi pazar demeden çalışmak." dedi.

- "Şehirlerimiz, dağlarımız, köylerimiz tertemiz, güven içerisinde"

Bakan Özhaseki, terörle mücadele çalışmalarına değinerek, "Allah'a hamdolsun, iktidarımız döneminde şehirlerimiz, dağlarımız, köylerimiz tertemiz, güven içerisinde. Artık nefes alamıyorlar. Arada bir sızma yaparak canımızı yakmaya çalışıyorlar. Güya 'ölmedik' diyorlar. Toprağa gömüldüler, bir daha çıkamayacaklar oradan inşallah. Bu memlekette huzur içerisinde yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

TUSAŞ Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi ve Adıyaman Çocuk Evleri Sitesi'nin temelini attıklarını belirten Özhaseki, projenin Kahramanmaraş ve Malatya'da da kısa sürede yapılacağını söyledi.

Özhaseki, vatandaşların duasını almak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Sizlerin duasını alamazsak zaten bize hayat ve yaşamak haram olur. Deprem dönemlerinde, seçim öncesinde neler söz verilmişti. Bedava ev dağıtanlar, havadan atıp tutanlar... Sizler onlara inanmadınız, neden? Siz, güvenilen ve inanılan bir liderin arkasında durdunuz. Allah razı olsun. O da gece gündüz demeden sizin için uğraşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Devletin bütün kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında yer aldık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da herkesi derinden etkileyen 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak için bir arada bulunduklarını anlattı.

Depremin ilk anından itibaren devletin bütün imkanlarıyla vatandaşların yanında bulunduğunun altını çizen Göktaş, şöyle konuştu:

"İlk verilen sözlerle beraber hakikaten gece gündüz demeden çalışan devletin bütün kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Burada bulunan herkesin, belediye başkanları, milletvekillerimiz, sayın bakanımız, valimiz zaten burada 3 ay boyunca görev yaptı ve söz verdi, sözünü tuttu. Bunun önderliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak da depremin ilk anından beri yanınızdayız, vatandaşımızın yanında yer aldık."

Psikososyal destek çalışanları başta olmak üzere, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personellerinin de hala vatandaşların yanında olduğunu aktaran Göktaş, yaraları sarmaya devam edeceklerini belirtti.

Hak sahiplerine de "hayırlı uğurlu olsun" temennisinde bulunan Göktaş, "Hakikaten şu güzel evler, herkesin yüzünü güldürecek, yuvalar mutlu olacak. Çocukların yüzü gülüyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da depremlerde ağır yara alan Hatay'da devletin ve milletin katkılarıyla yaraların sarılmasına hızla devam edildiğini belirterek, 25 vatandaşa bugün konutlarının anahtarını teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde hak sahiplerine evlerinin anahtarları teslim edildi.

Daha sonra Bakanlar Özhaseki ve Göktaş, hak sahiplerinden Emine Kartopu'nun evini ziyaret etti.