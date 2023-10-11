İzmir'in Kınık ilçesinde bir çift evlerinde ölü bulundu

Yapılan ilk değerlendirmede çiftin vücutlarında darp, kurşun ya da yara izine rastlanmadığı, zehirlenmeden şüphelenildiği belirtildi.

Anne ve babasının hareketsiz yattığını gören Gönenç, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kırmızı çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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