İzmir'in Kınık ilçesinde bir çift evlerinde ölü bulundu
İzmir'in Kınık ilçesinde evlerinde ölü bulunan çiftin cenazeleri, otopsiye gönderildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 19:38, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 19:39
Poyracık Mahallesi'nde yaşayan annesi Zeynep ve babası Muzaffer Kırmızı'dan haber alamayan kızları Yasemin Günenç, eve geldi.
Anne ve babasının hareketsiz yattığını gören Gönenç, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kırmızı çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan ilk değerlendirmede çiftin vücutlarında darp, kurşun ya da yara izine rastlanmadığı, zehirlenmeden şüphelenildiği belirtildi.
Cenazeler, otopsi işlemi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.