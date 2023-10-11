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Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığını törenle devraldı

"Yeniden İstanbul'dan umudu aşılayacağız, yeniden İstanbul'dan umudu örgütleyeceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 20:13, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 20:14
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Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığını törenle devraldı

CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik törenle görevini devraldı.

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kongrede, eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile yarışan Çelik için partinin il binasında devir teslim töreni düzenlendi.

Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, hep birlikte tarihi bir yolculuğa çıktıklarını söyledi.

Seçim sonrasında yaptığı ziyaretlerde "Sokakta bir umutsuzluk görüyorum. Seçmenlerimizde bir kırgınlığın olduğunu görüyorum" dediğini aktaran Çelik, "Bugün buraya gelmeden önce saat 15.00'te ilçe başkanlarımız ve il yöneticilerimizle, Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna, mazbatamızı almaya gittiğimizde biz seçim kurulundan içeri girerken 70 yaşının üzerinde bir hanımefendi önümü keserek, 'Ne olacak bizim bu kırılan umutlarımız? Bu dünyadan gözüm açık gideceğim. Lütfen çok çalışın ama umudumuz çok zayıf.' dedi. Kendisine şunu ifade ettim. 'Asla umudunuzu kaybetmeyin. En zor zamanlarda bile bir umut mutlaka vardır.' dedim." ifadelerini kullandı.

Bütün zor zamanların bir çıkışı olduğunu vurgulayan Çelik, "Bana göre bugün tarihi bir gün. Biz, yeniden İstanbul'dan başlayarak tüm Türkiye'ye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılığıyla, onun inancıyla umudu hep birlikte yeniden yeşerteceğiz ve bu topraklara sizlerle birlikte demokrasiyi getireceğiz." diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, bu umudu İstanbul'dan Türkiye'ye yayacaklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"O kongre salonuna '26 ilçe başkanıyla girdim, 39 ilçe başkanıyla çıkıyorum.' demiştim. Kongreler, kongre gününde biterler. Biz bu aşamadan sonra 39 ilçe başkanımızla, kadın örgütümüzle, gençlik örgütümüzle, milletvekillerimizle, partinin üst yönetiminden arkadaşlarımızla birlikte, Başkanım da ifade ettiler. İl başkanımızla birlikte ve bu alanda olmayan bütün değerli yol arkadaşlarımızla birlikte bu hikayeyi hep birlikte yazacağız. Yeniden İstanbul'dan umudu aşılayacağız, yeniden İstanbul'dan umudu örgütleyeceğiz."

- "İşim zor, çok daha fazla çalışmam gerekecek"

CHP'li Canan Kaftancıoğlu ise hep birlikte 85 milyona adaleti, eşitliği ve özgürlüğü getirmek için çalışacaklarını söyledi.

Bugünden sonra İstanbul'da CHP'nin en çalışkan üyesi olmaya çalışacağını dile getiren Kaftancıoğlu, "İşim zor, çok daha fazla çalışmam gerekecek. Çalışkan bir üyesi olarak partimizin, memleketimizin ve elbette Özgür Başkanımızın işlerini kolaylaştırmak için ne zaman, nerede ihtiyacı olursa hep birlikte orada olacağız." dedi.

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