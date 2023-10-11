Artvin'deki silahlı kavgada 3 kardeş öldü

İlçeye bağlı Çavdarlı köyü Hozan Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Sergen Yılmaz (42) ile karşılaştığı Turgut Demir Pehlivan (59) ve kardeşleri Hükmiye Çimen (67) ile Leyla Yazar (64) arasında tartışma çıktı.

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