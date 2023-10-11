Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 21:47, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 21:48
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, mavzer piyade tüfeği, bu silaha ait şarjör, 2 el bombası, el bombalarına ait 2 fünye, çeşitli ebatlarda 372 mühimmat, 10 gram uyuşturucu, 100 metre kablo ile çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.