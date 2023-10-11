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ABD: Gazze'deki Filistinliler için güvenli geçiş koridoru konusunda İsrail ve Mısır'la görüşüyoruz

Beyaz Saray, Gazze'de yaşayan Filistinli siviller için insani yardımın önemli olduğunu belirterek, yardımların devam etmesi gerektiğini, güvenli geçiş koridorunun açılması konusunda da İsrail ve Mısır'la görüştüklerini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 22:26, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 22:27
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ABD: Gazze'deki Filistinliler için güvenli geçiş koridoru konusunda İsrail ve Mısır'la görüşüyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında soruları yanıtladı.

İsrail-Filistin çatışmasında 22 ABD'linin hayatını kaybettiğini belirten Kirby, 17 ABD'linin de kayıp olduğunu kaydetti. Kirby, bu sayıların artmaya devam edebileceği ihtimaline işaret etti.

Kirby, şu anda rehinelerin kurtarılmasına yönelik herhangi bir operasyonel karar almadıklarını söyledi.

Gazze'deki siviller için güvenli geçiş koridoru açılması hususunda İsrail ve Mısır'la aktif olarak görüştüklerini belirten Kirby, "Hamas'ın yaptıklarından siviller sorumlu değil. Onlar yanlış bir şey yapmadılar." şeklinde konuştu.

Kirby, "Gazze'de yaşayan Filistinliler için insani yardımın önemli olduğuna inanıyoruz." diyerek, Filistinlilerin insani yardıma erişimleri için seçenekleri araştırmaya devam edecekleri mesajını verdi.

Çatışmalarda hiçbir sivilin ölmemesi gerektiğini vurgulayan Kirby, diğer yandan devam eden bir "savaşta" daha fazla sivil ölümü olmayacağına dair söz verilemeyeceği yorumunu yaptı. Kirby, "Keşke size bunun böyle olmayacağına dair söz verebilseydim. Ama yapamam." dedi.

Kirby, özellikle Gazze'deki Filistin halkına insani yardım konusunda en fazla katkı sunanın ABD olduğunu söyleyerek, "Bu yardımın devam ettiğini görmek istiyoruz. Su, tıbbi malzeme, ilaç, önemli olduğunu bildiğimiz tüm insani yardımlar. Çünkü bu insanlar da kurban. Hamas'tan bunu yapmalarını isteyen onlar değildi." değerlendirmesinde bulundu.

- İkinci uçak gemisi de Akdeniz'e yola çıkıyor

Kirby, İsrail'e gelecek günlerde daha fazla askeri mühimmat yardımı yapacaklarını belirterek, USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubunun Doğu Akdeniz'e ulaştığını bildirdi.

Filonun "caydırıcılık" hedefiyle bölgede olduğunu söyleyen Kirby, USS Dwight D. Eisenhower'ın da "önceden planlandığı" şekilde ABD Avrupa Komutanlığı'nın görev alanındaki Akdeniz'e doğru yola çıkacağını ifade etti.

Kirby, filonun Doğu Akdeniz'e konuşlandırılması konusunda nihai bir karar alınmadığını ancak ihtiyaca binaen bölgede olacağını aktardı.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Bakanlık işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda ölenlerin sayısının 28'e, yaralıların sayısının ise yaklaşık 150'ye ulaştığını aktarmıştı.

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