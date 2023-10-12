12 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak Meclis Genel Kurulunda, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin genel görüşme yapılacak.

(TBMM/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki medya temsilcileriyle bir araya gelerek terör, uyuşturucu, siber, KOM, asayiş, AFAD ve göçmen kaçakçılığı konularında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verecek, son 120 günlük verileri açıklayacak.

(İstanbul/11.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valilik ve Belediye Başkanlığı ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ile Hacı Hacer Mıstaçoğlu Kızılay Anaokulu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Kırıkkale/09.30-14.00)

4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NGN It Vision 2024 programına katılacak.

(İstanbul/20.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Afrika IV. Ekonomi ve İş Forumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/12.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci ve son gün oturumları düzenlenecek.

- Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil edecek.

(Brüksel)

2- Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının "Aksa Tufanı" saldırısının ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırı ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze)

3- Afganistan'ın Herat vilayetinde 7 Ekim'de meydana gelen şiddetli depremlerin ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Kabil/Herat)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Swiss Otel'de düzenlenecek Eurovelo&Bisiklet Turizmi Konferansı'na, Selçuk ilçesinde Efes Antik Kenti Tanıtım Toplantısı ve Efes Dijital Müze açılışına katılacak.

(İzmir/10.00/12.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki 7. maçında Hırvatistan'a konuk olacak.

(Osijek/21.45)

2- 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 5. etap yarışı Marmaris-Bodrum arasında gerçekleştirilecek.

(Muğla)

3- THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, Real Madrid'i konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2023-2024 sezonu ilk haftasında J Grubu'nda Bursa Uludağ Basketbol, Macaristan'ın NKA Universitas Pecs takımını ağırlayacak; L Grubu'ndaki Emlak Konut, İsviçre'nin BCF Elfic takımına konuk olacak.

(Bursa/Fribourg/20.30)

5- Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li tur rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Yunanistan'ın ASP Thetis ekibiyle karşılaşacak.

(Bursa/18.00)

6- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley gruplarında ilk maçlar İzmir ve Ankara'da oynanacak. A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor-Develi Belediyespor, B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, C Grubu'nda Cizre Belediyespor-Akkuş Beledişespor ve TÜRŞAD-Brand Group Alanya Belediyespor müsabakaları yapılacak.

(İzmir/16.30/19.00/Ankara/16.00/18.30)

7- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu, 4 müsabakayla tamamlanacak.