İsrail, Filistin üzerindeki saldırılarını arttırıyor

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da 55 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirilirken, Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gözaltı operasyonları yaptığını söyledi.

İsrail makamları konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İsrail ordusu, 97 aileye yakınlarının Hamas tarafından Gazze Şeridi'nde tutulduğuna dair bilgi verildiğini duyururken İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yakınlarının akıbetiyle ilgili açıklama bekleyen ailelerin durumunun farkında olduklarını ancak "uzun zaman alsa da yüzde 100 doğrulama yapmaları gerektiğini" ifade etti.

Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden başlatılan saldırılardan önceki gece birtakım hazırlıklar olduğu yönünde istihbarat işaretleri aldıklarını ancak böylesi bir saldırı için somut istihbarat uyarısı olmadığını da söylemişti.

Öte yandan İsrail Esirler ve Kayıplar Dosyası Koordinatörü Gal Hirsch, kayıpları bulmak için istihbari ve operasyonel açıdan çaba gösterdiklerini söyledi.

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi'nde rehin tutulan İsrailliler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyeceğini söyledi.

İsrail'in Gazze'de silahlı-sivil ayrımı yapmaksızın toplu cezalandırma yöntemine başvurduğu yönünde yapılan uluslararası tepkilere Katz, "İnsani olana karşı insani. Kimse bize ahlak dersi vermesin." sözleriyle yanıt verdi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinliyi ağır yaraladı, 2'sini gözaltına aldı.

Görgü tanıkları, baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandığını, İsrail tarafının gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulunduğunu anlattı.

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın saldırıya geçtiği 7 Ekim sabahından bu yana öldürülen askerlerinin sayısının 220 olduğunu açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, öldürülen 31 askerin daha kimliğinin açıklanmasına izin verildiği ve ailelerinin bilgilendirildiği belirtildi.

Cenevre merkezli Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 326 çocuğu öldürdüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine sabah saatlerinde baskın düzenlerken bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, büyük bir İsrail askeri gücü, kente birçok noktadan giriş yaptı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, işgal güçleri, kentten ayrılmadan önce Hamas Hareketi liderlerinden Halid el-Hac'ı gözaltına aldı.

Bölgedeki İbni Sina Hastanesinden yapılan açıklamada da işgal güçleri tarafından açılan ateş sonucu ayağından yaralanan bir kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "acil durum hükümeti" kurma konusunda anlaşan muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

Gantz, "Burada birlikte oluşumuz, düşmanlarımıza ve tüm İsrail vatandaşlarına 'seferberlik halinde' olduğumuzu gösteren bir mesajdır. Endişe içindeki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Onların korkularını ve acılarını anlıyorum ama onları teselli edecek söz bulamıyorum." dedi.

Gantz'ın açıklaması, Hamas'ın elindeki esirlerle ilgili İsrail tarafından yapılan ilk resmi açıklama oldu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.