Antalya'yı göç korkusu sardı! İsrail'den akın akın geliyorlar

Turizmin başkenti Antalya'da mülteci tedirginliği yaşanıyor. Rusya ve Ukrayna savaşı ile 100 binin üzerinde misafiri ağırlayan ve 65 bin kişinin temelli olarak yerleştiği kentte şimdi de İsrailli mülteci paniği boy gösterdi.

Yerleşik mültecilerin ekonomiye destek olduğu düşünülse de, bir süre sonra konut fiyatlarındaki yükselişlere neden oldukları ve esnaf haline dönüşerek vatandaşların iş yapma kabiliyetlerini olumsuz etkiledikleri belirtiliyor. Bu nedenle halk Antalya genelinde yeterince mülteci olduğunu ve daha fazla kapasite bulunmadığını ifade ediyor. İsrailli göçü nedeniyle önceki gün Antalya'da "Kentimize mülteci istemiyoruz" kampanyası başlatıldı ve Antalya Büyükşehir Belediyesine engelleme raporları sunuldu.

İMZA KAMPANYASI BAŞLADI



Diğer yandan belediyelere şikayetler yağıyor. 2 günde 1.820 imza toplandı. Yaşanan durum üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi "Mevzuat kapsamında, belediyeler yabancı uyrukluların ülkemize yerleşmeleri konusunda herhangi bir yaptırım uygulayamamaktadır. Dilerseniz 0312 422 05 00 numaralı hattan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile iletişime geçebilir veya CİMER üzerinden şikayet kaydı oluşturabilirsiniz'' açıklaması yaptı.

ESNAF ŞİKAYET EDİYOR



Antalya esnafı da yaşanan durumdan şikayet ediyor. Mültecilerin konut fiyatlarını yükselttiklerini ve kentte kiralık ve satılık sayısının düştüğünü belirtiyor. Ayrıca temelli olarak yerleşenlerin çeşitli işler ile uğraştıklarını, hatta bölge esnafının işlerine taş koyduklarını iddia ediyor.

Kemeraltı'nda esnaflık yapan Kamuran Ersoy "Daha önce Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle yüz binlerce mülteci kente geldi. Birçoğu temelli olarak yerleşti. Konut fiyatlarının artmasına neden oldu. Ayrıca, emlakçı, market, rehber ve kuaför gibi mesleklere el attılar. Kentin ekonomisini tamamen değiştirdiler. Ukraynalılarda da aynı durumu yaşadık. Şimdi İsrailli mülteciler de gelirse kentimiz bunu kaldıracak durumda değil" diyerek duruma tepki gösterdi.

4 BİN İSRAİLLİ GELDİ



Antalya'da yerleşik yabancı sayısı; 50 bin Rus, 15 bin Ukraynalı, 7 bin Kazak-Özbek- Kırgız, 5 bin Alman, 4 bin Iraklı, 3 bin İranlı şekilde sıralanıyor. Ayrıca İngiltere, Japonya, Hollanda, Endonezya, Malezya gibi 70 ülkeden insan bulunuyor. Öte yandan 3 günde Antalya'ya 4 binin üzerinde İsraillinin geldiği iddia ediliyor.

'Aksa Tufanı' operasyonu nedeniyle İsrail uçuşları da durdurulmuş durumda. Konuyla ilgili açıklama yapan turizm acenteleri "Şu an için uçuşlar durduruldu. İsrail'den her yıl Türkiye'de 500 bin civarında turist geliyor. Bunun 200 bin civarı Antalya'yı tercih ediyordu zaten. Yaz dönemi kapanması nedeniyle Tel Aviv ve Antalya uçuşları azalmıştı. Savaş nedeniyle bir anda arttı. Son dakika alım yapanlar için fiyatlar 10 bin liraya kadar çıkmıştı. Erken rezervasyon alanların sayısı çok yüksek değil" açıklaması yaptı.

KAAN ZENGİNLİ