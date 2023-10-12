Gazze'de bombardıman altında 200 bin Türkmen var

İsrail kuşatması altındaki Gazze'de 2 milyon kişi yaşıyor. Bunların yüzde 10'u Türkmen. Osmanlı döneminde bu bölgeye iskan ettirilen Türkmenlerin torunları da İsrail bombardımanı arasında ölüm kalım mücadelesi veriyor.

Gazze'yi "Arap dünyasının meselesi" olarak görenlere gazetemiz vasıtasıyla mesaj gönderen Türkmenler "Burada var olma savaşı veriyoruz" dedi. Filistin Türkmenleri Derneği Başkanı Mustafa Türkmen "Sadece Gazze'nin Şucaiye Mahallesi'nde 57 bin Türkmen var. İsrail buraya 150 uçakla 100 ton patlayıcı attı. Ecdadımız bizi Filistin'e Mescid-i Aksa'nın bekçileri olarak yerleştirdi. Burada 200 bin Türkmen, tıpkı Arap kardeşleri gibi bombardıman altında zor günler yaşıyor" dedi.

"ATEŞ ALTINDAYIZ"



Gazze'de Osmanlı izlerinin halen canlı olduğunu belirten Mustafa Türkmen "Tarifsiz bir dehşete şahitlik ediyoruz. Kimse buradan sağ çıkacağına inanmıyor. Atılan füzeler sebebiyle 70'den fazla Türkmen şehit düştü. İsrail işgal güçleri Osmanlı yadigarı eserleri de yerle bir etti. Osmanlı şehitlerinin yattığı Tuffah Mezarlığı, Eybek Camii sürekli vuruluyor. Osmanlı askerlerinin ölüsünden bile korkuyor, sürekli bu mezarlığı vuruyorlar. Türkmen yerleşim birimleri uzun süredir İsrail'in zaten özel hedefiydi. Topyekün hepimizi öldürmek ya da sürmek istiyorlar. Şimdiye kadar hiçbir yere gitmedik. Aksa nöbetimize sonsuza dek devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"UNUTULAN TÜRKLERİZ"



Türkiye'den gelen bazı yorumların kendilerini İsrail bombardımanları kadar üzdüğünü söyleyen Filistin Türkmenleri Derneği Başkanı, Türkiye'nin kendilerini terk etmeyeceğine inandıklarını söyledi. Türkmen "Her ne kadar unutulan Türkler olsak da Gazze'yi dışlayan çıkışlar bizi kahrediyor. Türkiye ve Türk dünyasına sesleniyoruz: Biz Türk'üz ve Türk olmaktan iftihar ediyoruz. Burada yeni bir soykırım tehdidi altındayız. Hiçbir şey yapamıyorsanız aleyhte sözler söylemeyin. Bu büyük badireden çıkmamız için bize dua edin" diye seslendi.

"VAR OLMA SAVAŞIMIZ"



Türkmen kanaat önderlerinden Usame Türkmeni de İsrail'e teslim olmayacaklarını söyledi ve yaşananları 'var olma savaşı' olarak niteledi. Hamas ve İslami Cihad içerisinde çok sayıda Türkmen gencinin toprağı, dini, şerefi ve milleti için savaştığını aktaran Usame Türkmeni "Belki de hepimiz için her şeyi yeni başlıyor. Biz Türk kanı taşıyoruz. Kimliğimizi, milliyetimizi, örf ve ananelerimizi terk etmedik. Kutsal bir amaç için buradayız. Binlerce şehit verdik. Canımızla, kanımızla, malımızla işgale karşı duruyoruz" dedi.

YILMAZ BİLGEN