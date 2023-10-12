Emekliye ikramiye tartışması

Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin liralık ikramiyeyle ilgili tartışma sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bütçe imkanlarına göre en iyisi yaptık mesajı verdi. Bakan Işıkhan: Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek

BAKAN IŞIKHAN: EMEKLİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN



Işıkhan, "Düzenlemeyi tamamladık hayırlı olsun emeklilerimize. Çalışan emeklileri kapsam dışı bıraktık takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçede kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğğimiz en maksimum sonuç buydu hayırlı olsun bunun dışında da gündemimizde bir çalışma sözkonusu değil." açıklamasında bulundu.



Çalışanların kapsam dışı kalması anayasaya aykırı değil vurgusu yapan Işıkhan, "Yok anayasaya aykırılık zaten emekli olmuş çalışmaya devam ediyor. Bizim hedef grubunuz sosyal devlet olarak da mağdur durumda olan emeklilerimizi kapsam içine almaktı. Bu hayırlı oldu bence çok güzel bir sonuç elde ettik." dedi.

CHP ANAYASA MAHKEMESİNE GİDECEK



CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise düzenlemenin mevcut hali ile çıkması durumunda Anayasa Mahkmesine gideceklerini söyledi.



Başarır, "Çalışan emeklilere bu para verilmiyor neden çünkü onların ihtiyacı yokmuş. Eğer böyle geçer anayasa mahkemesine mutlaka götüreceğiz çünkü eşitlik ilkesine aykırı. Bu bir utanç meselesi. Emekli açlığa teslim edilemez." değerlendirmesinde bulundu.