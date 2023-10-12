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WhatsApp yazışmalarındaki 'hakaret' Savcıyı ihraç ettirdi

Kütahya'da, WhatsApp yazışmalarında Adalet Bakanlığı'na, Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerine, HSK Genel Sekreterlik yöneticileri ve çok sayıda kamu görevlisine hakaret ettiği tespit edilen Emet Cumhuriyet Savcısı Haluk Ş., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında meslekten ihraç edildi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 08:25, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 08:25
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WhatsApp yazışmalarındaki 'hakaret' Savcıyı ihraç ettirdi

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; Haluk Ş., Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcısı F.K. ile yaptığı WhatsApp yazışmasında, "Müfettiş falan gelse öyle dayak mayak boş iş. Güzel bir dayak yer, canı çok kavga etmek isterse. Bunu da ben demiş olayım. Çok dev aynasında görmemek lazım müfettişi, HSK'yı. Aciz, basit insan hepsi. Bana soruşturma açacak babayiğitleri, aşk ve sabırla bekliyorum" yazdığı belirlendi.

HAKARETLER YAĞDIRDI

Haluk Ş.'nin Tavşanlı Adalet Komisyon Başkanı ile yaptığı yazışmalarda ise Emet Kaymakamı ve Kütahya Valisi'ne de hakaretler yağdırdığı kaydedildi. Haluk Ş.'nin "Bana yine bir şey olmayacak. Savcılık çok eğlenceli, çok güzel bir meslekmiş. Bir de seneye ben başsavcı olacağım" dediği ifade edildi.

ŞAŞIRTAN SAVUNMA

Hakaretlerin gün yüzüne çıkmasının ardından HSK 1. Dairesi, savcı hakkında soruşturma izni verdi. Soruşturma kapsamında HSK müfettişlerine ifade veren Haluk Ş., hakareti kişilere yapmadığını savundu. Haluk Ş., "İhtilat suretiyle hakaret suçunu öngören Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtildiği üzere mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az 3 kişiyle ihtilat edilerek işlenmesi gerekmektedir. Soruşturmaya konu olayda ihtilat edebilecek yalnızca 2 kişi vardır" dedi. Müfettiş raporu üzerine HSK 2. Dairesi, işlenen fiilin mesleğin şeref, onur, memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak mahiyette olduğunu belirterek Haluk Ş.'ye meslekten çıkarma cezası verilmesine karar verdi.

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