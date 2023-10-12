KYK burs ve kredi başvuruları başladı
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
AYM, yüksek yargıçların ek zam oranlarını belirleyen düzenlemeyi iptal etti
AYM, yüksek yargıçların ek zam oranlarını belirleyen düzenlemeyi iptal etti
Tarım Kredi Marketlerde indirim kampanyası başlatılıyor
Tarım Kredi Marketlerde indirim kampanyası başlatılıyor
Meclis 'Gazze' gündemiyle toplanıyor
Meclis 'Gazze' gündemiyle toplanıyor
'5 yıl erken emekli olma hakkı geliyor'
'5 yıl erken emekli olma hakkı geliyor'
WhatsApp yazışmalarındaki 'hakaret' Savcıyı ihraç ettirdi
WhatsApp yazışmalarındaki 'hakaret' Savcıyı ihraç ettirdi
Ev kadınlarına emeklilik fırsatı: Detaylar belli oldu
Ev kadınlarına emeklilik fırsatı: Detaylar belli oldu
Belediyeler de konut yapacak
Belediyeler de konut yapacak
Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler...Filistin için devrede
Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler...Filistin için devrede
Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
KSÜ'lü 5 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde
KSÜ'lü 5 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde
İSPARK ücretlerine yüzde 57'ye varan zam yapıldı
İSPARK ücretlerine yüzde 57'ye varan zam yapıldı
AFAD Başkanı Memiş: 180 bin konutun ihalesi yapıldı
AFAD Başkanı Memiş: 180 bin konutun ihalesi yapıldı
'Yeni yasa hazırlığımız var, bugün yarın meclise inmek üzere'
'Yeni yasa hazırlığımız var, bugün yarın meclise inmek üzere'
Camide alkol kullanan sanığın yargılandığı davada karar
Camide alkol kullanan sanığın yargılandığı davada karar
Yıl sonuna kadar mobilyaya zam yok
Yıl sonuna kadar mobilyaya zam yok
Kredi musluğu kısıldı, konut satışında rüzgar terse döndü
Kredi musluğu kısıldı, konut satışında rüzgar terse döndü
Akşener'den Erdoğan'ın ittifak çağrısına yanıt
Akşener'den Erdoğan'ın ittifak çağrısına yanıt
Erdoğan: Fırsatçılık peşinde koşanlara nefes aldırmayacağız
Erdoğan: Fırsatçılık peşinde koşanlara nefes aldırmayacağız
Erdoğan'dan ittifak çağrısı: İYİ Parti'de olabilir
Erdoğan'dan ittifak çağrısı: İYİ Parti'de olabilir
Market zincirlerinden indirim kararı
Market zincirlerinden indirim kararı
Erdoğan'dan İsrail'e: Örgüt gibi davranırsa, örgüt gibi muamele görür
Erdoğan'dan İsrail'e: Örgüt gibi davranırsa, örgüt gibi muamele görür
Piyasa Katılımcıları Anketi listesi güncellenecek: İlk sonuçlar 20 Ekim'de
Piyasa Katılımcıları Anketi listesi güncellenecek: İlk sonuçlar 20 Ekim'de
AYM'den Can Dündar kararı
AYM'den Can Dündar kararı
MEB Bakan Yardımcısı: Sen de gebereceksin Netanyahu
MEB Bakan Yardımcısı: Sen de gebereceksin Netanyahu
MEB görevde yükselmede tercihler bekleniyor
MEB görevde yükselmede tercihler bekleniyor
Konuta bir yılda en fazla 4 kiralama sınırı
Konuta bir yılda en fazla 4 kiralama sınırı
İstanbul Valisi Gül: KYK yurtlarında 5 bin kontenjan boş kaldı
İstanbul Valisi Gül: KYK yurtlarında 5 bin kontenjan boş kaldı
TBMM Genel Kurulunda 3 RTÜK üyesi seçildi
TBMM Genel Kurulunda 3 RTÜK üyesi seçildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Tarım Kredi Marketlerde indirim kampanyası başlatılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından Tarım Kredi Kooperatif Marketler de gıdadan temizlik malzemelerine kadar çok sayıda üründe fiyatları düşürme kararı aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 10:03, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 10:05
Yazdır
Tarım Kredi Marketlerde indirim kampanyası başlatılıyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden (Tarım Kredi) yapılan açıklamaya göre, Tarım Kredi Kooperatif Market, Türkiye'nin 81 ilinde 3 bini aşkın satış noktasıyla ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.

Kuruluş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yaptığı enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek olma çağrısı üzerine yeni bir kampanya düzenlendi. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde mevcut indirim kampanyalarına ilave olarak 16 Ekim'de başlayacak yeni kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.

Ayrıca, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, çiftçilerden doğrudan tedarik edilerek satışı yapılan patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi meyve ve sebze ürünlerinde de "manavda taptaze indirim" kampanyası devam edecek.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, üretici ile tüketici arasında doğrudan bir kanal oluşturarak, çiftçilerin ürettiği ürünleri en uygun fiyatla tüketicilere ulaştırmayı ve ülke ekonomisine destek olmayı hedefliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber