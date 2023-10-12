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AYM, yüksek yargıçların ek zam oranlarını belirleyen düzenlemeyi iptal etti

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin maaşlarına birinci sınıf hakim savcılardan daha çok ek zam yapılmasını öngören kanun hükmünü iptal etti. İptal kararı, gerekçenin Resmi Gazete'de yayımlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 10:05, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 10:08
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AYM, yüksek yargıçların ek zam oranlarını belirleyen düzenlemeyi iptal etti

TBMM'de 30 Mart 2023'te çıkarılan torba kanun ile Hakimler Savcılar Kanunu'na 30 Mart 2023'te yüksek yargıçların ek zam oranlarına ilişkin madde eklendi.

Düzenlemeyle Yargıtay ve Danıştay üyelerine 40.000, birinci sınıf hakimler için ise 15.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek zam ödenmesi hükme bağlandı. Böylece, birinci sınıf hakim savcılara daha az zam öngören düzenlemeyle Yargıtay ve Danıştay üyelerinin maaşı, Anayasa Mahkemesi üyeleriyle eşitlendi.

Bir hakim, düzenlemenin eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle konuyu Ankara 25. İdare Mahkemesine taşıdı.

Ankara 25. İdare Mahkemesi de düzenlemeyi, Anayasa'da belirtilen "hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve eşitlik ilkeleri ile çalışma barışının sağlanması" kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle iptali talebiyle Anayasa Mahkemesine taşıdı.

Talebi görüşen Yüksek Mahkeme, düzenlemenin iptaline karar verdi.

Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi daha sonra yazılacak. İptal kararı, gerekçenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

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