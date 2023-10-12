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Dolar/TL, 27,75 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,7500 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 10:41, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 10:50
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Dolar/TL, 27,75 seviyesinden işlem görüyor

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 27,7030'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 27,7500'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 29,5010'dan, sterlin/TL de önceki kapanışının hemen üzerinde 34,1800'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 105,6 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 primle 1,0630'dan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin sözle yönlendirmelerinde "güvercin" bir ton kullanmasıyla pozitif seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed'in dün akşam açıklanan toplantı tutanakları, ekonomik görünüme ilişkin yüksek belirsizliğin Bankayı temkinli olmaya ittiğini ortaya koydu.

Öte yandan, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, finansal piyasalardaki sıkılaşmanın Fed'in faiz oranlarıyla ilgili daha fazla adım atmadan önce ne olacağını "izleyip görmesine" izin verebileceğini bildirirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic enflasyondaki düşüş durmadıkça Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam etmesine gerek olmadığını belirtti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, haftalık işsizlik başvuruları ve hazine nakit dengesi verilerinin yanı sıra İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyesinin direnç, 105 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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