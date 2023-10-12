Bakan Bayraktar: Rusya ile enerjinin çok sayıda alanında işbirliğimiz devam ediyor

'Ayhan Bora Kaplan operasyonu ile ilgili 9 polis açığa alındı'
'Ayhan Bora Kaplan operasyonu ile ilgili 9 polis açığa alındı'
%0.94 Faizli Kredi Fırsatı!
%0.94 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
MEB'in yazılı ve uygulamalı sınavlar yönergesi yayımlandı
MEB'in yazılı ve uygulamalı sınavlar yönergesi yayımlandı
'Türk SİHA'sını düşüren uçak İncirlik'ten kalktı' iddiasına yanıt
'Türk SİHA'sını düşüren uçak İncirlik'ten kalktı' iddiasına yanıt
MEB, öğretmen atama kontenjanını ne zaman açıklayacak?
MEB, öğretmen atama kontenjanını ne zaman açıklayacak?
Eylülde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Eylülde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Meclis'te 96 farklı meslekten milletvekili görev yapıyor
Meclis'te 96 farklı meslekten milletvekili görev yapıyor
AYM, Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi
AYM, Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi
AYM, yüksek yargıçların ek zam oranlarını belirleyen düzenlemeyi iptal etti
AYM, yüksek yargıçların ek zam oranlarını belirleyen düzenlemeyi iptal etti
Tarım Kredi Marketlerde indirim kampanyası başlatılıyor
Tarım Kredi Marketlerde indirim kampanyası başlatılıyor
Meclis 'Gazze' gündemiyle toplanıyor
Meclis 'Gazze' gündemiyle toplanıyor
'5 yıl erken emekli olma hakkı geliyor'
'5 yıl erken emekli olma hakkı geliyor'
WhatsApp yazışmalarındaki 'hakaret' Savcıyı ihraç ettirdi
WhatsApp yazışmalarındaki 'hakaret' Savcıyı ihraç ettirdi
Ev kadınlarına emeklilik fırsatı: Detaylar belli oldu
Ev kadınlarına emeklilik fırsatı: Detaylar belli oldu
Belediyeler de konut yapacak
Belediyeler de konut yapacak
Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler...Filistin için devrede
Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler...Filistin için devrede
Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
KSÜ'lü 5 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde
KSÜ'lü 5 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde
İSPARK ücretlerine yüzde 57'ye varan zam yapıldı
İSPARK ücretlerine yüzde 57'ye varan zam yapıldı
AFAD Başkanı Memiş: 180 bin konutun ihalesi yapıldı
AFAD Başkanı Memiş: 180 bin konutun ihalesi yapıldı
'Yeni yasa hazırlığımız var, bugün yarın meclise inmek üzere'
'Yeni yasa hazırlığımız var, bugün yarın meclise inmek üzere'
Camide alkol kullanan sanığın yargılandığı davada karar
Camide alkol kullanan sanığın yargılandığı davada karar
Yıl sonuna kadar mobilyaya zam yok
Yıl sonuna kadar mobilyaya zam yok
Kredi musluğu kısıldı, konut satışında rüzgar terse döndü
Kredi musluğu kısıldı, konut satışında rüzgar terse döndü
Akşener'den Erdoğan'ın ittifak çağrısına yanıt
Akşener'den Erdoğan'ın ittifak çağrısına yanıt
Erdoğan: Fırsatçılık peşinde koşanlara nefes aldırmayacağız
Erdoğan: Fırsatçılık peşinde koşanlara nefes aldırmayacağız
Erdoğan'dan ittifak çağrısı: İYİ Parti'de olabilir
Erdoğan'dan ittifak çağrısı: İYİ Parti'de olabilir
Market zincirlerinden indirim kararı
Market zincirlerinden indirim kararı
Erdoğan'dan İsrail'e: Örgüt gibi davranırsa, örgüt gibi muamele görür
Erdoğan'dan İsrail'e: Örgüt gibi davranırsa, örgüt gibi muamele görür
Piyasa Katılımcıları Anketi listesi güncellenecek: İlk sonuçlar 20 Ekim'de
Piyasa Katılımcıları Anketi listesi güncellenecek: İlk sonuçlar 20 Ekim'de
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Bayraktar: Rusya ile enerjinin çok sayıda alanında işbirliğimiz devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya ile enerjinin çok sayıda alanında işbirliğinin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Türkiye'de bizim hedefimiz esas itibarıyla hem doğal gazın hem elektriğin, madenlerin içerisinde olduğu daha büyük bir ticaret merkezini, özellikle İstanbul Finans Merkezi'ni gerçekleştirmek. Bu kapsamda çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 11:05, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 11:49
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bayraktar, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası kapsamında, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Rusya'nın enerji alanında örnek gösterilebilecek bir işbirliği içerisinde olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Sadece doğal gaz ve nükleer alanında değil, aynı zamanda petrol, petrol ürünleri ve kömür alanında da ticaretimiz yoğun bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

İki ülkenin özellikle doğal gazda 40 yıla yaklaşan bir ticari işbirliğine sahip olduğunu belirten Bayraktar, "Rus şirketleri ve Rusya, Türkiye için güvenilir bir tedarikçi olma noktasında önemli bir krediye ve geçmişe sahip. Aynı zamanda Türkiye de büyüyen güvenilir bir piyasa olma noktasında Rusya için önemli bir ülke konumunda. Dolayısıyla bu işbirliği, kalıcı ve uzun soluklu bir şekilde devam ediyor." dedi.

Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin de (NGS) enerji işbirliği konusunda önemli bir proje olduğunu vurgulayarak, "Akkuyu NGS, bugün dünyanın en büyük nükleer şantiyelerinden, inşaatı devam eden projelerinden bir tanesi. Orada da nisan ayında nükleer yakıtı sahaya getirerek orayı da uluslararası anlamda nükleer tesis statüsüne kavuşturduk. Şimdi önümüzde artık ilk reaktörden elektriği üreteceğimiz süreç bulunuyor." ifadelerini kullandı.

- Gazprom'la doğal gaz merkezi görüşmeleri ilerliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Rus Enerji Haftası'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile enerji alanındaki işbirliğinden ve doğal gaz merkezi projesinden bahsettiğine işaret eden Bayraktar, "Bu konuda da Gazprom'la yaptığımız görüşmelerde, yakın bir zamanda bu konudaki bir yol haritasını karşılıklı mutabakat altına almayı ve ondan sonra da önümüzdeki süreçte doğal gaz merkezini gerçekleştirmeyle alakalı çalışmaları birlikte yürütmeyi kararlaştırdık. Bu konuda mutabık kaldık." dedi.

Bakan Bayraktar, Rusya ile gelecek dönemde enerjide birçok alanda işbirliğinin devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Finans Merkezi konusunda bir vizyon ortaya koyduğuna işaret eden Bayraktar, "Türkiye'de bizim hedefimiz, esas itibarıyla hem doğal gazın hem elektriğin, madenlerin içerisinde olduğu daha büyük bir ticaret merkezini, özellikle İstanbul Finans Merkezi'ni gerçekleştirmek. Bu kapsamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada buna katkı koyabilecek ülkeleri de bu oluşumun, bu platformun, bu merkezin içerisine bekliyoruz." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber