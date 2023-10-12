Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 11:29, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 13:35
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı karar sonucu teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1'i Lig ve 2'si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve teknik direktörümüz Abdullah Avcı'ya hayırlı olmasını temenni ederiz."