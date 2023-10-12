Bakan Yerlikaya: Ankara'daki saldırıyı gerçekleştirenler paramotorla geldi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İçişleri Bakanlığına yönelik terör saldırısını gerçekleştirenlerin Suriye'den çok güçlü bir ihtimal paramotorla geldiklerini söyledi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 13:39, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 14:17
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili ihmal iddialarının araştırıldığını söyledi .
PLAKA TANIMA SİSTEMİ ULUSAL YERİNE YERELE GİRİLDİ
Saldırganların Kayseri 'de bir gün önce uzun namlulu silahlarla bir araca ateş açmaları üzerine 112 'ye vatandaş ihbarı olduğunu kaydeden Yerlikaya , ancak ihbarda belirtilen plakanın Plaka Tanıma Sistemi'nde ulusal yerine yerele girildiğini söyledi .
Bakan Yerlikaya geniş açıklama yapacağını vurguladı . Yerlikaya , teröristlerin paramotor ile Türkiye'ye girdiğine dair belirlemenin olduğunu kaydederken "karada izleri yok" dedi.