Bakan Yerlikaya: Ankara'daki saldırıyı gerçekleştirenler paramotorla geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili ihmal iddialarının araştırıldığını söyledi .

PLAKA TANIMA SİSTEMİ ULUSAL YERİNE YERELE GİRİLDİ

Saldırganların Kayseri 'de bir gün önce uzun namlulu silahlarla bir araca ateş açmaları üzerine 112 'ye vatandaş ihbarı olduğunu kaydeden Yerlikaya , ancak ihbarda belirtilen plakanın Plaka Tanıma Sistemi'nde ulusal yerine yerele girildiğini söyledi .

Bakan Yerlikaya geniş açıklama yapacağını vurguladı . Yerlikaya , teröristlerin paramotor ile Türkiye'ye girdiğine dair belirlemenin olduğunu kaydederken "karada izleri yok" dedi.