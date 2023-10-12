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Pes dedirten olay: Şüpheli koca, eşi kayıpken pavyonda eğlenmiş

6 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan ve cinayete kurban gittiği düşünülen Bedriye Kılıç'ın şüpheli eşi T.K.'nin, eşi kaybolduktan bir hafta sonra pavyona gittiği, mekanda çalışan kadınlarla birlikte alkol alıp eğlendiği ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 12:21, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 12:58
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Pes dedirten olay: Şüpheli koca, eşi kayıpken pavyonda eğlenmiş

Konya Akşehir'den, 6 Temmuz'da, kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan 99 gündür haber alınamıyor. Yaşadığına dair hiçbir belirti olmayan Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları, talihsiz kadını yıllarca şiddet ve eziyet gördüğü eşi T.K. tarafından ortadan kaybedildiğini düşünüyor.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, derinlemesine ele aldığı kayıp dosyasında, bu kez şüpheli eş T.K.'yle ilgili pes dedirten bir bilgiye ulaştı. Anlı'nın ulaştığı, T.K.'nin iş arkadaşı Hakan Kabak, T.K.'nin kayıp tarihinden 8 gün sonra, 14 Temmuz'da kendisini arayıp "Bana 100 bin lira para çıktı. 60 bin lira ile araba aldım, 40 bin lira kaldı. Gel seni pavyona götüreyim" dediğini, birlikte önce lunaparkta birer alkol aldıklarını söyledi.

Eşinin kaybıyla ilgili çelişkili açıklamalarıyla dikkat çeken T.K.'nin alkol aldıkları esnada, telefonla konuştuğu kızına "Annen, kamyoncuya kaçtı kızım" dediğini kaydeden Hakan Kabak, "Lunaparkta alkol aldıktan sonra pavyona gittik. T., masaya, mekanda çalışan iki kadını çağırdı. Onlarla eğlendik. Gece saat 01.00-10.30 arası geri döndük. T. o gece 6 şişe alkol aldı" diye konuştu.

İzleyenler ve kayıp Bedriye Kılıç'ın ailesi, Hakan Kabak'ın açıklamaları sonrası bu kadarı da olmaz dedi. Şüpheli eş eğlence mekanına gittiğini kabul ederken eşi için kızına, "Annen, kamyoncuya kaçtı kızım" dediğini inkar etti.

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