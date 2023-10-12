Terör operasyonunda yakalanan 8 zanlı adliyeye sevk edildi
Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 12:41, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 12:42
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Şanlıurfa, Adana, Antalya, Bursa, Batman, Gaziantep, Mardin ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 8 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
Dün Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.