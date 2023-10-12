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'Ayhan Bora Kaplan operasyonu ile ilgili 9 polis açığa alındı'

İstanbul'da medya temsilcileriyle bir araya İçişleri Bakanı Yerlikaya; "(Ayhan Bora Kaplan operasyonu) Bahsetmiş olduğum dosyayla ilgili 9 polis açığa alındı." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 13:08, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 14:15
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, medya temsilcileriyle buluşmasında terör, uyuşturucu, organize suçlarla mücadele ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede, yapılan son çalışmaları anlattı, operasyonlar hakkında bilgi verdi.

AYHAN BORA KAPLAN SORUŞTURMASI: 9 POLİS AÇIĞA ALINDI

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin son gelişmeleri de paylaşan Bakan Yerlikaya, 9 polisin açığa alındığını söyledi.

Bakan Yerlikaya, "Suça bulaşmış kim varsa; sivil, memur. Kararlıyız. Suç örgütlerini yaşatmayacağız." dedi.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

Organize suç örgütleriyle mücadelenin de aralıksız süreceğini söyleyen Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerinden, sokak çetelerine kadar bu illegal yapılara karşı kafes operasyonlarını düzenlemeye devam ediyoruz." dedi.

Bakan Yerlikaya, son 20 gün içinde 2 bin 874 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Yerlikaya 7'si ulusal, 31'i yerel olmak üzere 38 mafya tipi çetenin çökertildiğini söyledi.

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