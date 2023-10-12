Yargıtay'da 50 turda yeni daire başkanı seçilemedi

Öztekin'in 4 yıllık görev süresinin dolması üzerine Yargıtay 11. Ceza Dairesinin yeni başkanını belirlemek için Anayasa'nın 154. maddesi uyarınca 13 Haziran'da seçimler yapılmaya başlandı.

ADAYLAR BUGÜNE KADAR YAPILAN SEÇİMLERDE SALT ÇOĞUNLUĞU ELDE EDEMEDİ

Yargıtay'daki mevcut üye sayısı 352'nin yarısından bir fazlasının oyunu alması gereken daire başkanı adayları, bugüne kadar yapılan seçimlerin 50 turunda salt çoğunluğu elde edemedi.

Seçimlerin 50. turunda, başkan adayı olarak Yargıtay üyeleri Lütfi Aksoy, Hanefi Keskin ve Erol Güngör Yüksel yarıştı.

Yargıtay Kanunu'nun 31. maddesine göre, adaylardan birinin mevcut kadroya göre 177 olan salt çoğunluğun oyunu alana kadar seçimlere devam ediliyor.

Yargıtay Kanunu kapsamında, görev süresi dolan Yargıtay daire başkanı yeni başkan seçilene kadar görevini sürdürüyor.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, mühür bozma, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, çocuğun soy bağını değiştirme, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'ndan kaynaklanan işler, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun gereğince açılan davaların temyiz incelemesi görevini yürütüyor.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 1 Eylül'deki adli yıl açılış töreninde Yargıtay başkanlığı, başkanvekilliği ve daire başkanlığı seçimlerinin daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacak şekilde hukuki düzenleme yapılmasını istemişti.