4 öğrenciyi ölüme götüren servisin emniyet kemeri bile yokmuş

Yavuz Selim Mahallesi Fikri Altıok Caddesi'nde 9 Kasım 2021'de meydana gelen kazada, Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü önce Birsen Giriş (51) isimli yayaya çarpıp, ardından takla atarak dere yatağına uçmuştu. Kazanın ardından Mehmet Ö., serviste bulunan 20 kişi ve Birsen Giriş yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Birsen Giriş, öğrencilerden Mert Efe Akıllı (14), Rabia Üst (14), Esma Nur Avcı (13) ve Ege Yılmaz (15) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Şoförün kanında 3 çeşit uyuşturucu madde çıkmıştı

Sürücü Mehmet Ö., hastanede yapılan tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "taksirle birden fazla kişinin ölüme ve yaralanmasına sebep olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve sürücü Mehmet Ö.'nün öğrenci servisi kullanabilmesi için belgelerinin yeterli olmadığı ortaya çıkmıştı. Sanığın kanında ise metamfetamin, amfetamin isimli uyuşturucu maddelere ve narkotik benzeri bir ağrı kesiciye rastlanmıştı. Mahkeme için oluşturulan heyet tarafından, uyarıcı madde etkisi altındaki sürücü Mehmet Ö.'nün emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyeceği kanaatine varılmıştı. Kazaya karışan midibüsün ikiz plaka olduğu tespit edilmişti.

Servis sürücüsü Mehmet Ö. ile araç sahiplerinden İ.A. ve C.A., okul servis firması sahiplerinden C.Ö. ve H.Ö. ile firmanın servis sorumlusu S.D. ve okul müdürü Z.A.Y. hakkında dava açılmıştı.

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması, Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Salonda taraf avukatları ve öğrencilerin aileleri hazır bulunurken, sanık Mehmet Ö. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklardan okul müdürü Z.A.Y., servis firması sahipleri C.Ö. ve H.Ö., araç sahipleri İ.A. ve M.A. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, kazanın meydana gelmesinde kusuru olan tarafların tespiti için Adli Tıp Kurumundan istenilen rapor okundu. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin raporunda, sanık Mehmet Ö.'nün "asli derecede kusurlu" olduğu, aracın bakım ve onarımının yetersiz olmasında sorumluluğu olan ve bu yetersizlikleri denetlemeyen kişi veya kişilerin her birinin ayrı ayrı dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarıyla "asli derecede kusurlu" oldukları, hayatını kaybeden yaya Birsen Giriş'in kendi ölümü üzerinde "tali derece kusurlu olduğu", otobüsteki ölümler ve yaralanmalarda kusurunun bulunmadığı tespit edildi.

Emniyet kemeri bile yokmuş

Aynı zamanda raporda, otobüste emniyet kemeri mekanizmasının olmamasıyla kazanın sonucu arasında nedensellik bağı bulunduğu ve emniyet kemeri olmayan otobüsün öğrenci servisi olarak kullanılmasına izin veren ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilerin "tali derecede kusurlu" oldukları, Mehmet Ö.'nün öğrenci servisi kullanmasına müsaade eden işverenin, öğrenci servisi kullanırken bu durumu engellemeyen sorumlunun ve denetim mekanizmasını çalıştırmayan kişilerin kazanın meydana gelmesinde ihmalinin olduğu anlaşıldı.

"İhmali olan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmalı"

Müşteki avukatları, tüm sorumlu kişilerin hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Söz hakkı verilen müştekiler ise şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederek, hem sanık hem de ihmali olan kişilerin cezalandırılmasını istedi.

"ATK raporunu kabul etmiyoruz"

Araç sahipleri İ.A. ve M.A'nın avukatı ise savunmasında, "Biz son gelen ATK raporunu kabul etmiyoruz. Zira rapor, Borçlar Hukuku

dikkate alınarak düzenlenmiştir. Oysaki Ceza Hukukundaki kusurla Borçlar Hukukundaki kusur birbirinden farklıdır. Zorlama ile müvekkilin kusurlu olduğu şeklinde rapor sunulmuştur" diyerek, yeni alınacak raporun ATK'den değil, üniversitedeki öğretim görevlilerinden alınması talep etti.

"Aracın bakımı, onarım ve gözetiminden sorumlu değillerdir"

Servis firması sahipleri C.Ö. ve H.Ö.'nün avukatı da, "ATK raporunda sadece 4. maddede belirtilen maddeden dolayı müvekkillere kusur verilmiş olabileceğini düşünüyoruz ancak müvekkiller, taşıma işini alan şirketin sahibi olsalar da, aracın bakımı, onarım ve gözetiminden sorumlu değillerdir. Bu hususun tespiti ile müvekkillerin kusursuz olduğunun kabulünü talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Refleksle direksiyonu çevirmiştir"

Söz hakkı verilen tutuklu sanık Mehmet Ö.'nün avukatı da savunmasında, itirazlarının ATK raporunda dikkate alınmadığını belirterek, "Her ne kadar raporda müvekkilin uyuşturucu etkisi altında olduğu, kazanın oluşuna da bunun etkili olduğu yazmaktaysa da bu doğru değildir. Zira olay yeri dik yokuştur. Böyle bir ortamda uyuşturucu veya alkol ya da herhangi bir madde almasa da normal bir şoför dahi olsa freni tutmayan bir aracı durdurması mümkün değildir. Karşısına yaya çıktığı için ona çarpmamak amacıyla refleksle direksiyonu çevirmiştir" dedi.

Mehmet Ö.'nün 2 yıldır tutuklu bulunduğunu ifade eden avukatı, "Biz bu eylemde tek tutuklu olarak müvekkilimizin tutuklu kalmasını doğru bulmuyoruz. Kazadan dolayı tek bacağını kaybetmiştir. Sakat kalmıştır. Bu şekilde kaçması, delil karartması mümkün değildir" diye konuştu.

Sorumlu kişiler tespit edilecek

Mahkeme heyeti, avukatların taleplerini dikkate alarak, servis aracının denetiminden sorumlu olan kişi kurum veya yöneticilerinin kimler olduğunun tespitinin yapılması için Kocaeli Valiliğine yazı gönderilmesine, ardından da raporlar değerlendirilerek, gerekirse kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Mehmet Ö.'nün tutukluğunun devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.

"Umarım denetimden sorumlu kişilerde soruşturması yapılarak, dosyaya eklenecektir"

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan müşteki avukatı Asım Çeker, "Bu vahim kazayla ilgili en baştan savunduğumuz şey, denetimden sorumlu olan kamu kuruluşlarında görevli kişilerin soruşturulması ve kusurlu kişilerin yargılanmasıydı. Adli Tıp raporundan sonra mahkeme, Kocaeli Valiliğine yazı yazılarak, denetimden sorumlu kişilerin tespiti ve isimlerinin belirlenmesi yönünde yazı gönderdi. Umarım denetimden sorumlu kişilerde soruşturması yapılarak, dosyaya eklenecektir" dedi.

"Sorumlu kişilerin tespit edilerek, cezalandırılmasını istiyoruz"

Mağdur avukatlarından Arda Yamanlar, "Talep ettiğimiz konularda mahkeme bugün harekete geçti. Kocaeli Valiliği'ne yazı yazılarak, sorumlu kişilerin tespiti yönünde bir karar alındı. Umarım kişilerin isimleri geldikten sonra, mahkeme bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunma iradesi gösterir. Şu aşamada geldiğimiz noktadan memnunuz. Bundan sonraki aşamalarda da sorumlu kişilerin tespit edilerek, cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Biz bunu başardığımızı düşünüyoruz"

Kazada hayatını kaybeden öğrenci Mert Akıllı'nın babası Güven Akıllı ise, "Bizim dileğimiz, başka ailelerin, annelerin, babaların canının yanmamasıydı. Şimdi inşallah bunun önüne geçilecek. Mahkemeden beklentim budur. Sorumlu kişilerin mahkeme önünde ifade vermesi önemli bir olaydı. Biz bunu başardığımızı düşünüyoruz. İnşallah böyle bir olay kimsenin başına gelmez" ifadelerini kullandı.