'Atatürk' dizisini yayınlamayan Disney Plus'ın yetkilileri, Komisyon'da dinlenecek

Komisyon, "Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararı ile yeni dönemde çalışma programının belirlenmesi" gündemiyle, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı.

Yayman, yaz döneminde Disney Plus'ın, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu, emperyalizme karşı verdiği üstün mücadeleyle mazlum milletlerin rol modeli olan Mustafa Kemal Atatürk hakkında çekilen bir belgeseli yayınlamamasını doğru bulmadıklarını söyledi.

Disney Plus'ın tutumunun, dijital mecraların vadettiği özgürlük, kendini ifade etme, insan hakları ve temel hak ve hürriyetlerle bağdaşmadığının altını çizen Yayman, şöyle devam etti:

"Disney Plus yetkilileri Komisyonumuzdaki uzman arkadaşlarımızla temas kurdular ve bu konuyla ilgili gelip Meclisimizde kendilerini ifade etmek istediklerini dile getirdiler. Disney Plus'tan bu kararları için milletimizden ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden özür dilemelerini bekliyoruz. Bu konuyla ilgili kendilerini de dinlemek istiyoruz. İdama mahkum edilen kişiye dahi 'Son sözün nedir?' diye sorarlar. Bu konuyla ilgili bir ön almazsak daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu liderleri, genel başkanlar ya da Türkiye Cumhuriyeti ile özdeşleşen isimler hakkında da böyle kararlar alınabilir. Biz bunu çok açık bir hak ve hürriyetlerin ihlali, açık bir sansür olarak görüyoruz."

- "Görmeyi, izlemeyi ve öyle değerlendirmeyi uygun buluruz"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, söz konusu filmi henüz kimsenin izlemediğine dikkati çekerek, "Biz hep birlikte bu mücadelenin bayraktarlığını yapacağız ancak burada izlemediğimiz bir film var. Biz izlemediğimiz için bu konuyla ilgili bir fikir beyan edemiyoruz. Yani ne yapmışlar? İçeriğini bilmiyoruz." dedi.

Bazı şeyleri görmeden detaylı ele almanın ve incelemenin mümkün olmadığını ifade eden Özkan, "Görmediğimiz, bilmediğimiz için belki içeriğinde korkunç bir şeyle karşılaşacağız, onu da bilmiyoruz. O nedenle görmeyi, izlemeyi ve öyle değerlendirmeyi uygun buluruz ama Mustafa Kemal Atatürk veya herhangi bir başka değerimiz, kurucu babalarımız, şehitlerimiz ve liderlerimiz açısından, sansürle engellenebilecek her kim hakkında olursa olsun, biz sansürün karşısındayız." diye konuştu.

- "Sanatçıların sessiz kalmasını doğru bulmuyorum"

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararıyla Gazi'nin aziz hatırasının incitildiğini, ulusu rencide eden bir olayın yaşandığını söyledi.

Özel bir firmanın hazırlattığı film için azınlık bir grup tarafından başka bir ülkede yapılan lobi faaliyetleri sonrası filmin yayınlanmasının önlendiğini anlatan Büyükgümüş, bütün sanat hayatını Atatürk'ün hatırası üzerine kuran bazı sanatçıların da "iş alamam" kaygısı nedeniyle Disney Plus'ın bu kararına tepki göstermemesinin de ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Komisyon Başkanı Yayman da sanat camiasından bir kısım insanların sessiz kalmasının doğru olmadığını; ömrünü Atatürk'ün anlatılmasına adamış, sürekli onunla ilgili sözler söyleyip paylaşımlar yapan insanların bu konuda sessiz kalmasının talihsiz olduğunu belirtti.

Sanatçıların, Türkiye'nin kurucu liderine yapılan bu olaya sessiz kalmasını doğru bulmadığını vurgulayan Yayman, "İçeriği ne olursa olsun, siz kimsiniz ki iptal ediyorsunuz? Biz bunun arkasında neler olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar gelsinler, bir anlatsınlar. Ermeni diasporasının baskısı mı var, Amerika'daki bazı grupların telkini mi var yoksa içerikle ilgili mi bir şey var? 10 Kasım'dan bir gün önce 9 Kasım'da bir gelsinler, arkadaşları bir dinleyelim. Daha sonra da diğer mecraları dinleme noktasında kamuoyunun ihtiyacı var." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun bu konuda çalışma yapıp yapmadığı konusunda bilgi talep etmeleri gerektiğini kaydetti.

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan da konuyla ilgili gerekli tepkinin gösterilmesinden yana olduğunu söyleyerek, "Tepki olarak ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Özürse özür." dedi.