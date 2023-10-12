MİT tırları davasında Erdem Gül'ün dosyası savcılığa gönderildi

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması ile ilgili davaya devam edildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından Erdem Gül, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile 13 Eylül'de yeniden hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme, tekrar milletvekili seçilen Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığını yeniden kazanması gerekçesiyle yargılanmasının durmasına, Erdem Gül'ün dosyasının ayrılmasına hükmetmişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Erdem Gül'ün yeniden yargılanmasına başlandı. Tutuksuz sanık Erdem Gül duruşmaya avukatlarıyla katıldı.

"Yargıtay'ın bozma kararını hukuken kabul etmiyorum

Gül savunmasında, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Yargıtay'ın bozma kararını hukuken kabul etmiyorum. Mahkemenizin direnmesini ve beraatıma karar verilmesini talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Duruşmada, sanık Erdem Gül'ün avukatları da açıklanacak mütalaanın ardından detaylı savunma yapacaklarını belirterek, müvekkillerinin beraatını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın karar vermeye hazır hale gelmiş olması sebebiyle kovuşturmanın geliştirilmesi ve bulunmadığı takdirde esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

MİT tırlarının durdurulması görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davanın 14 Haziran 2017 tarihli duruşmasında, CHP'li vekil Enis Berberoğlu "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 25 yıl hapse çarptırılarak tutuklanmıştı. Mahkeme, Berberoğlu ile aynı davanın diğer sanıkları Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılandığı dosyanın ayrılmasına karar vermişti. Davaya bakan mahkeme heyeti, 'MİT Müsteşarlığı'nca Adana'da görülen dava dosyasına gönderilen yazılarda devlet güvenliğini ilgilendiren gizli kalması gereken bilgi belgelerin bulunmasını, MİT tırlarına ilişkin Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'ndeki yargılamanın ve birleştirilmesi talep edilen Selam Tevhid davasının da kapalı yapılmasını, sanıkların siyasal ve askeri casuslukla suçlanmasını' gerekçe göstererek duruşmaların tamamen kapalı yapılmasına karar vermişti.

Mahkeme, Enis Berberoğlu hakkında İstanbul CHP Milletvekili olduğu gerekçesiyle durma kararı vermişti. Heyet, Erdem Gül hakkında ise 'örgüte yardım' ya da 'örgüt adına suç işleme' suçundan da cezalandırılması gerekip gerekmediği tartışılmadan delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek eylemin sadece "soruşturmanın gizliliği ihlal" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle davanın ayrılmasını istemişti.