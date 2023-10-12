Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığına seçilen Çelik'i tebrik etti

CHP İstanbul İl Başkanlığında gerçekleşen ziyarette konuşan Özel, "Türkiye'nin gözü üzerinde olan bir kurultaydan verdiğiniz mesajların, delege tarafından da tasdik edilmesi ve yürüttüğünüz süreç açısından, partimiz açısından bir kez daha büyük bir umut dalgasının yükseldiğini düşünüyorum." dedi.

Özgür Çelik de kongrede umudun aşılanmasına ve bunun Türkiye'ye yayılmasına yönelik bir süreci ifade ettiklerini belirtti.

Açıklamaların ardından Özel, bir basın mensubunun, "Sizin adayınız kazandı, şeklinde yorumlar yapılmasına yönelik görüşleriniz nelerdir?" sorusu üzerine, "Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın da en büyük derdi vesayet savaşları. Ben her alandaki vesayet savaşını reddediyorum. Bana da Sayın Başkana da geçmiş dönemlerde çeşitli yakıştırmalar yapıldı. Sayın Başkanın, kimin adayı olduğunu gösterdiği, o Atatürk'ün resmini kaldırdığı cevap konuşmasını çok beğendim." diye konuştu.

Kongreye ilk etapta katılmayı düşündüğünü, ancak vazgeçtiğini kaydeden Özel, İstanbul'u nasıl daha iyi yönetebileceğini anlatan genç bir adayın kazandığını ifade etti.