Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Ekiplerin 3 saatlik çalışma sonucu söndürdüğü yangında, 8 hektarı ormanlık alan olmak üzere yaklaşık 48 hektar alan zarar gördü.

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