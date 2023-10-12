Şanlıurfa'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı bebek öldü

Kesmekaya Mahallesi'nde M.D. (38) idaresindeki 60 VZ 711 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada tarlada çalışan ailesinin uyumak için bıraktığı 1 yaşındaki Melisa Fener'e çarptı.

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