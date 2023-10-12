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Bakan Yumaklı: Silvan Barajı Babakaya İletim Tüneli projemizi başlatıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Babakaya İletim Tüneli ve devamında hayata geçirilecek projelerin, Silvan Barajı'ndaki can suyunu Diyarbakır'ın 2 milyon 350 bin dekarlık verimli toprakları ile buluşturacağını belirterek "Bolluk, bereket getirsin. Ülkemize ve Diyarbakır'ımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 19:00, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 18:55
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Bakan Yumaklı: Silvan Barajı Babakaya İletim Tüneli projemizi başlatıyoruz

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünü etiketleyerek Silvan Barajı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Babakaya İletim Tüneli ve devamında hayata geçirilecek projelerin, Silvan Barajı'ndaki can suyunu Diyarbakır'ın 2 milyon 350 bin dekarlık verimli toprakları ile buluşturacağını bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diyarbakır'da Silvan Barajı'ndan, tarım arazilerine su temini sağlayacak olan 3 milyar 150 milyon lira sözleşme bedelli Babakaya İletim Tüneli projemizde, imzalar atıldı. Silvan Barajı Babakaya İletim Tüneli projemizi başlatıyoruz. Bolluk, bereket getirsin. Ülkemize ve Diyarbakır'ımıza hayırlı olsun."

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