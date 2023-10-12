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AK Parti, MHP, İYİ Partili İBB meclis üyelerinden Gazze'ye ambulans gönderme kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye bir ambulans göndermek üzere AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyeleri olarak ortak karar aldıklarını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 17:43, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 17:44
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AK Parti, MHP, İYİ Partili İBB meclis üyelerinden Gazze'ye ambulans gönderme kararı

İBB Meclisi ekim ayı 4. birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın yönetiminde Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste gündem dışı bölümde konuşan Göksu, Filistin'de yaşanan son gelişmelere değindi.

İnsanlık tarihinin vicdanı İstanbul'un, adalet rehberinde istikamet tayin eden şehirlerden olduğunu ifade eden Göksu, kentin her daim mazlumların yarasını sarmak için hareket ettiğini kaydetti.

Göksu, İstanbulluların emanetini üstlenmiş meclis üyeleri olarak yaşananlara karşı harekete geçtiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyeleri olarak, insanlık dramının yaşandığı Gazze'deki kardeşlerimize katkı olması için bir ambulansla kardeşlerimizin yarasını sarmak için ortak karar aldık. Ambulansımız inşallah oradaki kardeşlerimizin yarasını saracak. Biz de devletimizin ilgili birimleriyle gerekli istişareleri yaparak ilgili yerlere ulaştıracağız. İYİ Partili, MHP'li ve AK Partili meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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