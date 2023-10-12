CHP Genel Başkan adayı Özel'den İBB Başkanı İmamoğlu'na ziyaret

AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
%0.94 Faizli Kredi Fırsatı!
%0.94 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Batı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Batı?
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Lise öğrencisi, dünyada gelecek vadeden 100 öğrenci arasına girdi
Lise öğrencisi, dünyada gelecek vadeden 100 öğrenci arasına girdi
Kayıp olarak aranıyordu... Üniversiteli Anıl'dan acı haber geldi
Kayıp olarak aranıyordu... Üniversiteli Anıl'dan acı haber geldi
İlkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl yapılacak?
İlkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl yapılacak?
Meclis'te 'gizli' Gazze oturumu
Meclis'te 'gizli' Gazze oturumu
Yargıtay'da 50 turda yeni daire başkanı seçilemedi
Yargıtay'da 50 turda yeni daire başkanı seçilemedi
'Ayhan Bora Kaplan operasyonu ile ilgili 9 polis açığa alındı'
'Ayhan Bora Kaplan operasyonu ile ilgili 9 polis açığa alındı'
'Türk SİHA'sını düşüren uçak İncirlik'ten kalktı' iddiasına yanıt
'Türk SİHA'sını düşüren uçak İncirlik'ten kalktı' iddiasına yanıt
Eylülde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Eylülde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Meclis'te 96 farklı meslekten milletvekili görev yapıyor
Meclis'te 96 farklı meslekten milletvekili görev yapıyor
AYM, Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi
AYM, Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi
AYM, yüksek yargıçların ek zam oranlarını belirleyen düzenlemeyi iptal etti
AYM, yüksek yargıçların ek zam oranlarını belirleyen düzenlemeyi iptal etti
Tarım Kredi Marketlerde indirim kampanyası başlatılıyor
Tarım Kredi Marketlerde indirim kampanyası başlatılıyor
Meclis 'Gazze' gündemiyle toplanıyor
Meclis 'Gazze' gündemiyle toplanıyor
'5 yıl erken emekli olma hakkı geliyor'
'5 yıl erken emekli olma hakkı geliyor'
Ev kadınlarına emeklilik fırsatı: Detaylar belli oldu
Ev kadınlarına emeklilik fırsatı: Detaylar belli oldu
Belediyeler de konut yapacak
Belediyeler de konut yapacak
Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler...Filistin için devrede
Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler...Filistin için devrede
Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
KSÜ'lü 5 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde
KSÜ'lü 5 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde
İSPARK ücretlerine yüzde 57'ye varan zam yapıldı
İSPARK ücretlerine yüzde 57'ye varan zam yapıldı
AFAD Başkanı Memiş: 180 bin konutun ihalesi yapıldı
AFAD Başkanı Memiş: 180 bin konutun ihalesi yapıldı
'Yeni yasa hazırlığımız var, bugün yarın meclise inmek üzere'
'Yeni yasa hazırlığımız var, bugün yarın meclise inmek üzere'
Camide alkol kullanan sanığın yargılandığı davada karar
Camide alkol kullanan sanığın yargılandığı davada karar
Yıl sonuna kadar mobilyaya zam yok
Yıl sonuna kadar mobilyaya zam yok
Kredi musluğu kısıldı, konut satışında rüzgar terse döndü
Kredi musluğu kısıldı, konut satışında rüzgar terse döndü
Akşener'den Erdoğan'ın ittifak çağrısına yanıt
Akşener'den Erdoğan'ın ittifak çağrısına yanıt
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP Genel Başkan adayı Özel'den İBB Başkanı İmamoğlu'na ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan adayı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 18:35, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 19:41
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İmamoğlu, İBB'nin Saraçhane'deki binasında yapılan ziyaret nedeniyle Özel'e teşekkür etti.

Özel ile daha öncede fikir paylaşımında bulunduklarını belirten İmamoğlu, "Sayın Başkanımız, istişare halinde olduğumuz, fikirlerimizi paylaştığımız ve birbirimizi beslediğimiz, güçlendirdiğimiz, özellikle genel seçim sonrasında yoğun bir temas yaşadığımız yol arkadaşımız. " dedi.

Özgür Özel ise CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladığından bu yana çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.

Yolda gelirken dilek tuttuğunu aktaran Özel, "Saraçhaneye doğru yaklaşırken '1 Nisan günü İstanbul Büyükşehir Belediyesinde meclis çoğunluğunu sağlamış, bugüne kadar elini kolunu bağlayan bütün engellerden kurtulmuş, İstanbul'u büyük bir farkla kazanmış Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'nin genel başkanı olarak bir kahvesini içmeyi dilek olarak tuttuk." diye konuştu.

- "İstanbul İttifakı'nın içinde aslında hala Millet İttifakı da var"

İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerde yaşanabilecek ittifaklara ilişkin soruyu şöyle cevaplandırdı:

"İstanbul İttifakı' mottosunu İstanbul'da çalıştırmıştık ve bundan hiç vazgeçmemiştik. Bugün İstanbul İttifakı'nın içinde aslında hala Millet İttifakı da var. İYİ Parti de var ya da İYİ Parti'ye o verenler de var. Siyasi partilerin kendi iç mekanizmalarını nasıl işleteceği yönünde verdiği kararlara benim buradan yorum yapmam asla yakışmaz ama son ana kadar her türlü ittifak kurulabilir inancımı tekrar dile getiriyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber