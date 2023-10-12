Tarımın Geleceği Çalıştay'ı 13-14 Ekim'de düzenlenecek

Ana başlıkları altında, bürokrasi, akademi, yerel yönetimler, STK, üreticiler ve yatırımcıları bir araya gelecek.

" Gıda temini ve güvenliği için tarımsal kuraklık tehdidi

''Buğday ile Koyun Gerisi Oyun" temasının kullanıldığı çalıştayda, değişen dünya düzeni ve salgın hastalık tehditleri nedeniyle tarımsal alana yönelik artan ilginin sistemleştirilmesi, sorunlar, çözüm önerileri ve başarılı örnekler konuşulacaktır.

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