Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Batı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilat Buluşması'na katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sevgili gençler, Türkiye Gençlik Vakfı'nın kıymetli mensupları, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, hasret ve muhabbetle selamlıyorum.

Milletimizin ümidi, geleceğimizin teminatı, Türkiye'nin en kıymetli hazinesi siz gençlerimizin her birini yürekten selamlıyorum. Sizlerin şahsında aile fertlerine, yakınlarınıza, ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarıma buradan selamlarımı saygılarımı gönderiyorum.

TÜGVA, gençliğini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu gazi mekanda ağırlamaktan büyük bir minnet duyuyorum. Sizlere bakınca kendi gençliğimi görmenin heyecanını yaşıyorum. Aranızda kendimi daha genç hissediyor, şu sevdanızla bizlere bu duyguları yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı teşekküre diyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimiz, kelimelere sığmayan şu aşkımızı daim eylesin diyorum.

Türkiye Gençlik Vakfımız 340 bini aşan üye sayısıyla ülkemizin gurur abidesi olan kuruluşlarından biridir. TÜGVA'nın kamplarıyla, kültür sanat ve spor faaliyetleriyle hizmetlerini takdirle karşılıyorum. Bir dönem sadece ülkemizin sınırlarında faaliyet yürüten kuruluşlarımız artık hudutlarımızın ötesinde faaliyet gösteriyor. Yurtdışı ziyaretlerimizde TÜGVA'lı gençlerimizle buluşma fırsatı buluyoruz.

"Daha önce siyasette hiç görmediğimiz kirli pazarlıklara şahit olduk"

Türkiye Yüzyılı'nın inşası için verdiğimiz mücadele daha da güçleniyor. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımız daha da artıyor. Sizlerin ufku ve hayalleri karşısında bizimde ümidimiz artıyor. Sizi birilerinin korkulu rüyası haline getiren işte bu özelliklerinizdir.

Gençler, şunu unutmayın dağdaki teröristlere yere izmarit atmıyorlar diyerek çiçek çocuk muamelesi yapan paçavraların sürekli sizi hedef almasının, size iftira atmasının, sizi lekelemeye çalışmalarının sebebi de budur. Varsın onlar sizin çalışmalarınızdan rahatsız olsun. Biz hayırlı hizmetlerinizde sizlere destek olmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden biri olan 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde rekor katılım oranlarıyla gerçekten istisnai bir atmosferle gerçekleştirdik. Pek çok çirkinlikle karşılaştık. Sayısız iftiraya ve ithama maruz kaldık. Daha önce siyasette hiç görmediğimiz kirli pazarlıklara şahit olduk. Altılı masa dediler, gerekirse 16'lı masa dediler, ne dediler 1600'lü masa dediler. Ee noldu? Ne 6'lı masa tuttu, ne 16'lı masa tuttu ne de 1600'lü masa tuttu.

"Önümüzdeki 5 seneyi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı'ndaki ustalık dönemi olarak görüyoruz"

Gençler şunu unutmayın, bakın şu anda parlamentoda bu masadan bir kişi var mı? Nerede bunlar? Ama kim var? Millet var millet. Terör örgütlerinin siyasete alenen müdahale ettiği sahnelerle karşılaştık. Ama tüm bunlara rağmen her iki seçimde de aziz milletimizin teveccühüne mahzar olmayı başardık. Buradan bizlere destek veren tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Siz bize sandıkta sahip çıktınız. İnşallah biz de sizin için çalışmaya, sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz.

Önümüzdeki 5 seneyi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı'ndaki ustalık dönemi olarak görüyoruz. Son 21 yılda bunun alt yapısını zaten kurmuştur. Ulaşımdan, savunmaya, üretimden, sağlığa, ülkemizin eksiklliklerini büyük ölçüde tamamlamıştık. Şimdi bunu Türkiye Yüzyılı şiarıyla yeni bir vizyona taşıyoruz. Kabinemizi buna göre tayin ettik. Milletvekillerimizi ve parti yönetimimizi buna göre belirledik. Hamlelerimizi bu vizyona ulaşma hedefiyle planladık. Ne yapıyorsak, Türkiye Yüzyılı'nın hayata geçirilmesi için yapıyoruz.

Ne 40 yılı aşan siyasi hayatımız, 21 yıllık iktidar dönemimizde kibirle yaklaşmadık. Birileri gibi 'Tıpış tıpış gidip yapacaksınız' asla demedik. İçinde debelendiği dipsiz karanlığa gençleri çekmeye çalışan kifayetsiz muhterisler gibi olmadık. 'Demokrat Dede' namıyla ortalıkta dolaşanların gençlere görev vermeye gelince sırra kadem bastıklarının şahidiyiz.

Bunların tek derdi getirildikleri koltukları korumaktır. Otobüsün üzerinden koltuk atıyor. Öbürü koltuğu bırakmamak için neler yapıyor. Biz hayatın her alanında gençlerimize alan açmanın mücadelesini verdik, veriyoruz. Yurt yatak kapasitemizi 950 bine, spor tesisi sayımızı 4 bin 350'ye, AR-GE merkezi sayımızı sıfırdan 1298'e, Teknopark sayımızı 2'den 100'e çıkararak sizlerin yanında olduk. Cep telefonu, bilgisayar desteği ve 10 gb internet sözümüzü tuttuk.

Aile ve Gençlik Vakfı'nın kuruluşu kanun teklifini yakında Meclis'e sunacağız. Bu banka ile depremzede gençlerimizin yuva kurmasına yardımcı olacağız. Okuyan araştıran sorgulayan bilime sanata spora meraklı milli ve manevi değerlere sahip gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmelerinin önünde engel bırakmıyoruz.

Gençlerin sırtından geçinenlerin ne ülke, ne de millet gibi meselelerinin gündemde olmadığı açıktır. Uluslararası Uzay Kongresi'ne 2026 yılında Antalya'da ev sahipliği yapacağız. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Türkiye ve İtalya olarak beraber düzenleyeceğiz. Siz gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bölgemiz son günlerde sıkıntılı günler geçiriyor. Rusya Ukrayna savaşı 595.gününü geride bıraktı. İki komşumuz arasında çatışmalar sürüyor. Suriye'deki kardeşlerimiz 12 yıldır sukünete hasret şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. Diğer komşumuz Irak, ABD işgalinden beri gerilimlerden kendini kurtaramadı. Birçok kardeş coğrafyada istikrarsızlık hakim. Türkiye olarak bizlerde doğrudan etkileniyoruz.

ABD'ye tepki

Kim olursa olsun mazluma sahip çıkmayı kanın gözyaşının ve katliamların önüne geçmeyi yani diklenmeden dik durmayı öncelikli vazifemiz olarak görüyoruz. İsrail-Filistin geriliminde tavrımız bu yöndedir. 3 gündür liderlerle görüşüyorum. Çocuk kadın vs. Gazze'de şu an su ekmek gıda yok. Bunlar insan hakları evrensel beyannamesine ters. Nerede batı. Aldıkları tedbir yok. ABD uçak gemisi gönderiyor. Bay Amerika, Amerika nere, İsrail-Filistin nere? Ne işin var senin orada. Amerika gibi ülkeye barışı tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle körükle gitmek mi yakışır?

Türkiye'ye ait Suriye'de SİHA'yı düşürecek kadar ferasetini kaybeden bir anlayış var. NATO'da beraber değil miyiz? Türkiye'nin SİHA'sını nasıl düşürürsün ya? 'Görmedim farkında değildim.' Bunu nasıl söylersin. Biz kriz ilk patlak verdiğinde tarafları itidale çağırdık. 13 liderle telefon görüşmem oldu. Dışişleri bakanımız bir taraftan MİT başkanımız bir taraftan görüşmeler devam ediyor.

Mısır'ın Refah Kapısını bombaladılar. İnsani yardım noktasında adım atalım dedik, orayı da bombaladılar. Sisi ile de görüştük. Muhammed Bin Zayed ile görüştük. Katar Emiri ile görüştük. Hamaset peşine düşmeden, bu ateşi bir an önce söndürme derdin olduk. Orantısız şiddetin daha fazla şiddete acıya sebep olacağını söylüyoruz.

Gazzeli kardeşlerime yönelik katliam derecesinde saldırıların hiçbir izahı olamaz. Sene 1947 sene 2023. Sürekli İsrail buraları işgal ederek, ufacık yere Filistin'i mahkum etti. Örgütlerden farklı olarak devletler savaş hukukuna riayet etmekle mükelleftir. Bunun giderek kaybolduğunu görüyoruz. Filistin halkına yönelik insani yardımları durdurarak ne yapmak istiyorsun. Bölgede söz ve etki sahibi aktörleri gerilimi düşürmek için çaba harcamaya çağırıyoruz. Gazzeli kardeşlerimize malzeme ulaştırmak için çabalarımızı yoğunlaştırdık.