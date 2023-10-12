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Sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun 'yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 1 yıl 9 aya kadar hapsi istendi

İstanbul'da bir mekanda sanatçı Orhan Gencebay'a hakaret ettiği gerekçesiyle Mustafa Can'ı darbettiği öne sürülen sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 20:00, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 20:08
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Sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun 'yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 1 yıl 9 aya kadar hapsi istendi

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Cengiz Kurtoğlu ile taraf avukatları katıldı.

Hakim, müştekinin yaralanmasına ilişkin Adli Tıp Kurumundan istenen raporun dosyaya ulaştığını tutanağa geçirdi. Raporda, müştekinin yüzünde kalıcı bir iz olmadığı belirtildi.

Savunmasını yapan Kurtoğlu, olay günü bir arkadaşının doğum gününe katıldığını, müştekiyi tanımadığını söyledi.

Aynı masada oturdukları sırada müşteki Mustafa Can'ın, arkadaşları hakkında rahatsız edici biçimde konuşmaya başladığını belirten Kurtoğlu, "Nereli olduğunu ifade ederken sıra Orhan Gencebay'a geldi. Benim yüzüme bakarak 'Samsun çingenelerinden mi?' diye konuşurken orada biraz tansiyon arttı. Daha sonra İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen'e konuyu getirdi. Kahkaha atarak 'Bunların hiçbiri sanatçı değil Türkiye'nin tek sanatçısı Ciguli'dir.' dedi." diye konuştu.

Kurtoğlu, bu şekilde konuşmasının ardından müştekiyle karşılıklı tartışma yaşadıklarını anlattı. Müştekiye kötü söz söylemediğini öne süren Kurtoğlu, eliyle ittiği müştekiye bıçakla vurduğu iddiasını kabul etmedi.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Kurtoğlu'nun "haksız tahrik altında basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 5 aydan 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaanın ardından sanık Kurtoğlu'nun avukatına savunma için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Mustafa Can ile sanık Cengiz Kurtoğlu'nun, 22 Kasım 2021'de ortak arkadaşları Tolga Yüce'nin doğum günü partisine katıldıkları ve sohbet etmeye başladıkları anlatılıyor.

Sohbet sırasında müştekinin, sanatçı Orhan Gencebay hakkında söylediği sözler üzerine sanığın tepki gösterdiği, iki taraf arasında sözlü tartışma başladığı ve sanığın müştekiye yumruk attığı belirtilen iddianamede, müştekinin sanık tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı yönündeki iddianın ise kamera görüntüleri ve tanık ifadelerinden doğrulanamadığı kaydediliyor.

İddianamede, ifadesine yer verilen sanık Kurtoğlu'nun, Gencebay hakkında hakaret içerikli eleştirilerde bulunması nedeniyle müştekiyi uyardığını, ancak bunu sürdürmesi üzerine eliyle ağız kısmından tuttuğu müştekinin yüzünü belki tırnağının çizmiş olabileceğini söylediği aktarılıyor.

İddianamede, sanığın "basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 7 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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