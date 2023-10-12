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NATO'da Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atandı

Terörle mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlayan özel koordinatörlük görevi, Türkiye'nin talebiyle NATO tarihinde ilk kez oluşturuldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 20:30, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 20:15
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NATO'da Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atandı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yardımcısı General Tom Goffus'u NATO tarihinin ilk "Terörle Mücadele Özel Koordinatörü" olarak atadı.

Stoltenberg, konuyla ilgili açıklamasında, terörizmin İttifak'a doğrudan yönelen asimetrik tehditlerin başında gelmeye devam ettiğini belirtti.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı General Tom Goffus'u kendisinin Terörle Mücadele Özel Koordinatörü pozisyonuna atadığını bildiren Stoltenberg, "Tom Goffus, NATO'nun teröre verdiği karşılığın güçlü, etkili ve uyumlu olmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri'nin "Terörle Mücadele Özel Koordinatörü" olan Goffus, Ocak 2022'den beri NATO ortaklarının savunma imkanlarının güçlendirilmesi, İttifak topraklarının savunmasının hazırlanması ve krizlere karşılık verme konularında NATO Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyor.

ABD Hava Kuvvetlerinde General rütbesine yükselen Goffus, NATO'daki görevinden önce ABD Senatosu ve Savunma Bakanlığında çeşitli görevlerde bulundu.

- Türkiye'nin isteğiydi

NATO Genel Sekreteri'nin "Terörle Mücadele Özel Koordinatörü" görevi oluşturulacağı, Temmuz 2022'de Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nde açıklanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Vilnius'taki zirve toplantısında yaptığı açıklamada, "Terörle Mücadele Özel Koordinatörü, terörle mücadele çabalarımızı güçlendirecek. Bu Türkiye'nin isteğiydi." demişti.

Stoltenberg, terörle mücadelenin NATO'nun yeni kuvvet yapısına da yansıdığını, DEAŞ gibi terör örgütleriyle, terörün tüm tezahür ve şekilleriyle mücadele edildiğini, Afrika ve Orta Doğu'daki ülkelerle işbirliği yapıldığını, özel koordinatörün tüm bu çabalarda koordinasyon görevi bulunacağını aktarmıştı.

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