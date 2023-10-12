Aydın'da dini değerleri aşağılayan paylaşım yaptıkları suçlamasıyla 2 kişi tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde sosyal medyada dini değerleri aşağılayıcı paylaşım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 21:30, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 21:31
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir görüntü üzerine soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında 16 yaşındaki 3 kişi, "dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.